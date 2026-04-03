Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν, στην 35η αγωνιστική της regular season.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, αφού επικράτησε της Βιλερμπάν με 74-82, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής. Η κανονική περίοδος έχει μπει στην τελική ευθεία και οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 23-12, πιάνοντας τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο υπερτερούν στην ισοβαθμία με τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.

Αποτελέσματα-35η αγωνιστική

Τετάρτη 01/04:

Πέμπτη 02/04:

Παρασκευή 03/04:

Κατάταξη

Ολυμπιακός 23-12 Φενέρμπαχτσε 23-12 Ρεάλ Μαδρίτης 22-13 Βαλένθια 22-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13 Ζάλγκιρις Κάουνας 21-14 Παναθηναϊκός 20-15 Μπαρτσελόνα 20-15 Ερυθρός Αστέρας 19-16 Μονακό 19-16 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16 Dubai Basketball 18-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-18 Παρτίζαν 15-20 Μπάγερν Μονάχου 15-20 Παρί 14-21 Βίρτους Μπολόνια 13-22 Μπασκόνια 11-24 Αναντολού Εφές 10-25 Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Επόμενη αγωνιστική (36η)

Μ. Τρίτη 7/4

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί

21:15 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός

21:30 Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου

22:00 Μπασκόνια-Μακάμπι

Μ. Τετάρτη 8/4