Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, αφού επικράτησε της Βιλερμπάν με 74-82, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής. Η κανονική περίοδος έχει μπει στην τελική ευθεία και οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 23-12, πιάνοντας τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο υπερτερούν στην ισοβαθμία με τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.
Αποτελέσματα-35η αγωνιστική
Τετάρτη 01/04:
Πέμπτη 02/04:
- Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα 83-71
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 92-88
- Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν 82-89
- Dubai Basketball-Μονακό 101-91
- Παρί-Αρμάνι Μιλάνο 103-93
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές 103-89
Παρασκευή 03/04:
- Βιλερμπάν-Ολυμπιακός 74-82
- Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια 81-94
- Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης 98-96
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 23-12
- Φενέρμπαχτσε 23-12
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-13
- Βαλένθια 22-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13
- Ζάλγκιρις Κάουνας 21-14
- Παναθηναϊκός 20-15
- Μπαρτσελόνα 20-15
- Ερυθρός Αστέρας 19-16
- Μονακό 19-16
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
- Dubai Basketball 18-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-18
- Παρτίζαν 15-20
- Μπάγερν Μονάχου 15-20
- Παρί 14-21
- Βίρτους Μπολόνια 13-22
- Μπασκόνια 11-24
- Αναντολού Εφές 10-25
- Βιλερμπάν 8-27
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Επόμενη αγωνιστική (36η)
Μ. Τρίτη 7/4
- 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί
- 21:15 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός
- 21:30 Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου
- 22:00 Μπασκόνια-Μακάμπι
Μ. Τετάρτη 8/4
- 20:30 Μονακό-Βιλερμπάν
- 20:30 Αναντολού Εφές-Παρτίζαν
