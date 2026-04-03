Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε στην κατάταξη, αφού ο Κόμπι Σίμονς κέρδισε φάουλ από τον Μάριο Χεζόνια στο 1.9" για το φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 98-96 από τη γραμμή των βολών. Οι Βάσκοι επέστρεψαν από το -9 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (73-82, 33') και έφτασαν στη νίκη, έχοντας τρεις παίκτες με +20 πόντους έκαστος (Ντιακιτέ, Σίμονς, Λουβαβού-Καμπαρό)!
Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Ρεάλ να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο 48-53. Οι Φακούντο Καμπάτσο (13π., 6ασ.) και Μάριο Χεζόνια (11π., 3ασ.) ηγήθηκαν επιθετικά των Μαδριλένων σε αυτό το διάστημα, με τον Έντι Ταβάρες να κυριαρχεί στη ρακέτα με 4/4 δίποντα και οκτώ ριμπάουντ. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο σούταρε με 46% στα τρίποντα (6/13) και μοίρασε 12 ασίστ για μόλις δύο λάθη, απέναντι στην Μπασκόνια που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Λουβαβού-Καμπαρό (14π., 4 ριμπ.).
Οι Βάσκοι πίεσαν, ωστόσο η Ρεάλ είχε τον έλεγχο και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 73-76. Οι γηπεδούχοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια, όταν ο Κόμπι Σίμονς μείωσε σε 94-95 με δύο συνεχόμενα τρίποντα στο 39'. Μάλιστα, ο Λουβαβού-Καμπαρό έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 96-96 στα 37" για το τέλος. Η Μπασκόνια ολοκλήρωσε την ανατροπή, όταν ο Σίμονς κέρδισε φάουλ από τον Μάριο Χεζόνια στο 1.9", κάνοντας το τελικό 98-96 από τη γραμμή των βολών, αφού ο Σέρχιο Γιουλ αστόχησε σε τρίποντο υπό κακές προϋποθέσεις.
Τα δεκάλεπτα: 29-27, 48-53, 73-76, 98-96.
Ο MVP: Ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό σημείωσε 26 πόντους με 6/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 8/9 βολές, έξι ριμπάουντ και τρεις ασίστ σε 30:27, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Φακούντο Καμπάτσο είχε 21 πόντους, εννιά ασίστ, τρία ριμπάουντ και δυο κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 14/29 τρίποντα της Μπασκόνια.
|Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
|MIN
|PTS
|2FG M/A
|2FG %
|3FG M/A
|3FG %
|FT M/A
|FT %
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|1
|M. Diakite *
|27:22
|21
|3/4
|75%
|5/5
|100%
|0/1
|0%
|1
|4
|5
|2
|0
|3
|1
|2
|25
|2
|K. Simmons *
|29:12
|21
|5/8
|62.5%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|21
|3
|M. Nowell
|16:42
|2
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|5
|-3
|4
|R. Villar *
|08:51
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|3
|5
|E. Omoruyi *
|24:27
|15
|1/6
|16.7%
|3/6
|50%
|4/4
|100%
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|2
|2
|6
|9
|T. Luwawu-Cabarrot
|30:27
|26
|6/8
|75%
|2/8
|25%
|8/9
|88.9%
|0
|6
|6
|3
|0
|3
|0
|3
|26
|10
|M. Spagnolo *
|33:15
|7
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|8
|11
|T. Forrest
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|G. Radzevicius
|17:55
|4
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|9
|25
|C. Frisch
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|30
|M. Khatiashvili
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|V. Hrabar
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|98
|19/32
|59.4%
|14/29
|48.3%
|18/20
|90%
|8
|19
|27
|13
|1
|10
|1
|18
|99
|Real Madrid
|MIN
|PTS
|2FG M/A
|2FG %
|3FG M/A
|3FG %
|FT M/A
|FT %
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|T. Lyles
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|D. Kramer
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|A. Abalde *
|16:04
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|7
|F. Campazzo *
|24:03
|21
|4/7
|57.1%
|3/3
|100%
|4/5
|80%
|0
|3
|3
|9
|2
|1
|0
|3
|30
|8
|C. Okeke *
|25:13
|9
|3/4
|75%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|3
|11
|11
|M. Hezonja *
|29:24
|17
|6/9
|66.7%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|5
|0
|1
|0
|1
|21
|12
|T. Maledon
|15:57
|6
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|2
|0
|1
|0
|3
|6
|14
|G. Deck
|23:20
|11
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|1
|0
|1
|0
|2
|17
|16
|U. Garuba
|15:19
|8
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|1
|3
|0
|0
|4
|9
|22
|W. Tavares *
|23:49
|10
|5/5
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|7
|11
|1
|0
|3
|0
|4
|19
|23
|S. Llull
|15:08
|12
|0/1
|0%
|4/8
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|6
|24
|A. Feliz
|11:43
|2
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|96
|25/42
|59.5%
|10/21
|47.6%
|16/17
|94.1%
|7
|22
|29
|22
|8
|8
|5
|22
|118
