Η Μπασκόνια υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 98-96, ολοκληρώνοντας την ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Κόμπι Σίμονς στο φινάλε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε στην κατάταξη, αφού ο Κόμπι Σίμονς κέρδισε φάουλ από τον Μάριο Χεζόνια στο 1.9" για το φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 98-96 από τη γραμμή των βολών. Οι Βάσκοι επέστρεψαν από το -9 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (73-82, 33') και έφτασαν στη νίκη, έχοντας τρεις παίκτες με +20 πόντους έκαστος (Ντιακιτέ, Σίμονς, Λουβαβού-Καμπαρό)!

Οι δύο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Ρεάλ να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο 48-53. Οι Φακούντο Καμπάτσο (13π., 6ασ.) και Μάριο Χεζόνια (11π., 3ασ.) ηγήθηκαν επιθετικά των Μαδριλένων σε αυτό το διάστημα, με τον Έντι Ταβάρες να κυριαρχεί στη ρακέτα με 4/4 δίποντα και οκτώ ριμπάουντ. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο σούταρε με 46% στα τρίποντα (6/13) και μοίρασε 12 ασίστ για μόλις δύο λάθη, απέναντι στην Μπασκόνια που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Λουβαβού-Καμπαρό (14π., 4 ριμπ.).

Οι Βάσκοι πίεσαν, ωστόσο η Ρεάλ είχε τον έλεγχο και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 73-76. Οι γηπεδούχοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια, όταν ο Κόμπι Σίμονς μείωσε σε 94-95 με δύο συνεχόμενα τρίποντα στο 39'. Μάλιστα, ο Λουβαβού-Καμπαρό έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 96-96 στα 37" για το τέλος. Η Μπασκόνια ολοκλήρωσε την ανατροπή, όταν ο Σίμονς κέρδισε φάουλ από τον Μάριο Χεζόνια στο 1.9", κάνοντας το τελικό 98-96 από τη γραμμή των βολών, αφού ο Σέρχιο Γιουλ αστόχησε σε τρίποντο υπό κακές προϋποθέσεις.

Τα δεκάλεπτα: 29-27, 48-53, 73-76, 98-96.

Ο MVP: Ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό σημείωσε 26 πόντους με 6/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 8/9 βολές, έξι ριμπάουντ και τρεις ασίστ σε 30:27, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Φακούντο Καμπάτσο είχε 21 πόντους, εννιά ασίστ, τρία ριμπάουντ και δυο κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 14/29 τρίποντα της Μπασκόνια.

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz MIN PTS 2FG M/A 2FG % 3FG M/A 3FG % FT M/A FT % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 M. Diakite * 27:22 21 3/4 75% 5/5 100% 0/1 0% 1 4 5 2 0 3 1 2 25 2 K. Simmons * 29:12 21 5/8 62.5% 3/4 75% 2/2 100% 0 2 2 1 0 1 0 3 21 3 M. Nowell 16:42 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 2 0 2 2 0 0 2 5 -3 4 R. Villar * 08:51 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 3 1 0 0 2 3 5 E. Omoruyi * 24:27 15 1/6 16.7% 3/6 50% 4/4 100% 3 0 3 0 0 1 2 2 6 9 T. Luwawu-Cabarrot 30:27 26 6/8 75% 2/8 25% 8/9 88.9% 0 6 6 3 0 3 0 3 26 10 M. Spagnolo * 33:15 7 2/3 66.7% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 2 8 11 T. Forrest 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 G. Radzevicius 17:55 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 2 2 0 0 1 0 1 9 25 C. Frisch 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 M. Khatiashvili 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 V. Hrabar 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 98 19/32 59.4% 14/29 48.3% 18/20 90% 8 19 27 13 1 10 1 18 99