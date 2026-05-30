Ο προπονητής της Μπασκόνια Πάολο Γκαλμπιάτι ξεκαθάρισε πως θα είναι στον πάγκο της ομάδας και τη νέα χρονιά.

Τον τελευταίο καιρό είχαν φουντώσει οι φήμες για την επικείμενη αποχώρηση του Πάολο Γκαλμπιάτι από τον πάγκο της Μπασκόνια, όμως ο Ιταλός τεχνικός έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους εξηγώντας πως δεν το κουνάει από τη Βιτόρια.

Μάλιστα, από την περασμένη Παρασκευή (28/5) σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να κάθεται στην άκρη του πάγκου της Μπασκόνια και τη νέα σεζόν, παρότι υπήρχαν φήμες που τον ήθελαν να αποχωρεί.

«Θέλω να σταματήσω όλο τον θόρυβο, μίλησα με τον πρόεδρο (Χοσεάν Κερεχέτα) και είμαι πολύ ήρεμος και χαρούμενος με τη σύνδεση που έχω δημιουργήσει με τους οπαδούς» δήλωσε ο Πάολο Γκαλμπιάτι, μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Μάλαγα, πριν τα playoffs της Liga Endesa.

Με αυτό τον τρόπο ο Γκαλμπιάτι έκλεισε το προπονητικό κεφάλαιο και πλέον εστιάζει στα playoffs, ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όσο για το παιχνίδι με την Μάλαγα, ο Ιταλός τεχνικός, εξήγησε πως «ήταν λίγο κουρασμένοι και πολύ νευρικοί, ήταν εν μέρει δικό μου λάθος, επειδή είπαμε ότι αυτό το παιχνίδι ήταν κρίσιμο για τη νίκη και μπήκε πίεση».

