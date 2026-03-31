Μπάγερν: Ανανέωσε ο Τζέσαπ έως το 2028!
Κάτοικος Βαυαρίας έως και το 2028 ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από έναν χρόνο από την Μπάγερν Μονάχου.
Ο άλλοτε παίκτη της Ουλμ, των Νιου Ζίλαντς Μπρέικερς και της Σαραγόσα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν, το οποίο θα τον κρατήσει στο Μόναχο για άλλα δύο χρόνια.
Φέτος έχει αγωνιστεί σε 33 παιχνίδια της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 8.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ με 36% στα τρίποντα και 66% στα δίποντα.
«Όταν ήρθα στο Μόναχο, στόχος μου ήταν να αξιοποιήσω στο έπακρο τις ευκαιρίες που θα είχα εδώ. Και ήδη έχω καταφέρει να εφαρμόσω πολλά πράγματα και να μάθω πάρα πολλά φέτος. Απέδειξα στον εαυτό μου ότι ανήκω στη EuroLeague και νιώθω πολύ άνετα στο Μόναχο. Αγαπώ αυτή την πόλη, όπως και τους συμπαίκτες μου φέτος» είπε αρχικά ο Τζέσαπ και συνέχισε:
«Η πόλη, ο σύλλογος, όλη η κατάσταση εδώ – μου αρέσουν πραγματικά όλα μαζί. Από τον Ιανουάριο παίζω ακόμη καλύτερα και με αρκετή σταθερότητα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μένω και ο στόχος μου τώρα είναι να κατακτήσουμε το BBL με την ομάδα και να ολοκληρώσουμε δυνατά τη σεζόν. Μετά από αυτό, θα επιτεθούμε ξανά.»
