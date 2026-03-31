Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου για τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια θα παραμείνει ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ όπως ανακοίνωσε και επίσημα η γερμανική ομάδα.

Κάτοικος Βαυαρίας έως και το 2028 ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από έναν χρόνο από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο άλλοτε παίκτη της Ουλμ, των Νιου Ζίλαντς Μπρέικερς και της Σαραγόσα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν, το οποίο θα τον κρατήσει στο Μόναχο για άλλα δύο χρόνια.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 33 παιχνίδια της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 8.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ με 36% στα τρίποντα και 66% στα δίποντα.