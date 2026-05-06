Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00 και σχολιάζουν όλες τις εξελίξεις μετά την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Στις 20:00 συνεχίζονται τα playoffs της Euroleague, με τη Ζάλγκιρις να υποδέχεται στο Κάουνας τη Φενέρμπαχτσε σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 5. Στις 21:15 ακολουθεί το κρίσιμο τρίτο εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, το οποίο θα προβληθεί live από το Nova Sports Prime.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 23:00.

Ακόμη, στις 19:00 το Περιστέρι θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ (19:00, ΕΡΤ2), για τον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ τα δίνουν όλα σήμερα για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Champions League, οπού θα συναντήσουν την Άρσεναλ. Οι Βαυαροί υποδέχονται την ομάδα του Λουίς Ενρίκε στις 22:00, με την αναμέτρηση να προβάλλεται live τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 1.

Τέλος στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη πρεμιέρα του στο Open της Ρώμης θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τον Τόμας Μάχατς (12:00, Cosmote Sport 6).

Οι μεταδόσεις της ημέρας