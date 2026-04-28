Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας.

Τρίτη 28/04 σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, άλλα και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στους Galacticos Live by Interwetten, που έχουν όλο το ρεπορτάζ για τις ομάδες της Superleague λίγο πριν την έναρξη της τρίτης αγωνιστικής των play-offs του πρωταθλήματος. Αργότερα στις 18:00 θα ανοίξουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα».

Αρχικά στο ποδόσφαιρο η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται στο «Stade de France» τη Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των ημιτελικών του Champions League. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τη συχνότητα της Cosmote Sport 1.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας η Αλ Χιλάλ θα αναμετρηθεί με την Ντάμακ (21:00, Cosmote Sport 3) και η Σαουθάμπτον με την Ίπσουιτς (21:45, Cosmote Sport 7).

Στο μπάσκετ ξεκινούν σήμερα τα playoffs της EuroLeague και όπως πάντα έχουν έντονο άρωμα.. Ελλάδας. Αρχικά στις 20:45 (Nova Sports 5) η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει στην Κωνσταντινούπολη την Ζαλγκίρις. Λίγο αργότερα στις 21:00, (Nova Sports 4) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Μονακό, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει όλο ένα και πιο κοντά στο Final 4 της Αθήνας.

Στις 21:45 (Nova Sports Prime) ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ισπανία για να αναμετρηθεί με τη Βαλένθια με στόχο να «σφραγίσει» και εκείνος το εισιτήριο του για την διοργάνωση της Αθήνας. Παράλληλα η Μπουργκ θα αντιμετωπίσει στην Γαλλία τη Μπεσίκτας στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού του EuroCup (20:30, Nova Sports Start).

Λίγο μετά την έναρξη της αναμέτρησης των «πράσινων» συντονιστείτε στο Gazz Floor by Novibet για όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ από τους αγώνες των αιωνίων.

Τέλος, στο τέννις ο Στέφανος Τσιτσιπας θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τον Κάσπερ Ρόουντ (16:00, Cosmote Sport 6) για τους «16» του ATP της Μαδρίτης.

Οι μεταδόσεις της ημέρας