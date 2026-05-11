Ο Ντράγκαν Τάρλατς ενημέρωσε την Μπάγερν ότι θα αποχωρήσει από τους Βαυαρούς στο τέλος της σεζόν, έπειτα από δύο χρόνια στο Μόναχο ως αθλητικός διευθυντής.

Πέρα από την αναμενόμενη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η Μπάγερν Μονάχου προχωρά και σε αναδιάρθρωση της διοικητικής της δομής ενόψει της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Ντράγκαν Τάρλατς ενημέρωσε τον σύλλογο ότι, για προσωπικούς λόγους, θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, έπειτα από δύο χρόνια στο Μόναχο.

Ο 53χρονος Τάρλατς, πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό το 1997 στη Ρώμη, εντάχθηκε στην Μπάγερν πριν από δύο χρόνια. Από τον Ιούλιο του 2025 κατείχε τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Πλέον, οι Βαυαροί μπαίνουν στα playoffs της BBL 2026 ως πρωτοπόροι της regular season.