Μπάγερν Μονάχου: Αποχωρεί ο Τάρλατς από τους Βαυαρούς
Πέρα από την αναμενόμενη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η Μπάγερν Μονάχου προχωρά και σε αναδιάρθρωση της διοικητικής της δομής ενόψει της νέας σεζόν.
Συγκεκριμένα, ο Ντράγκαν Τάρλατς ενημέρωσε τον σύλλογο ότι, για προσωπικούς λόγους, θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, έπειτα από δύο χρόνια στο Μόναχο.
Ο 53χρονος Τάρλατς, πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό το 1997 στη Ρώμη, εντάχθηκε στην Μπάγερν πριν από δύο χρόνια. Από τον Ιούλιο του 2025 κατείχε τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Πλέον, οι Βαυαροί μπαίνουν στα playoffs της BBL 2026 ως πρωτοπόροι της regular season.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.