Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε προσωρινά στον Παναθηναϊκό ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στο NCAA για φέτος. Οι επιδόσεις του με τα «πράσινα» και όσα έκανε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην Αμερική και γύρισε εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. Στον Παναθηναϊκό που διατηρεί τα δικαιώματά του στην Ευρώπη. Ο «Neo» έφυγε ως ένα παιδί για την αντίπερα όχθη και μετά από λίγους μήνες επέστρεψε πιο ώριμος, έχοντας ζήσει ό,τι πολλοί δεν ζουν σε χρόνια αυτή τη σεζόν στο NCAA με το Βιρτζίνια Τεκ.

Το NCAA και ο «Baby Luka»

Ο Αβδάλας δεν άργησε να συστηθεί στους Hokies του Βιρτζίνια Τεκ με τον δικό του τρόπο. Με τους φιλάθλους να του... κολάνε την ταμπέλα «Baby Luka», καθώς θύμιζε σε πολλούς τον Λούκα Ντόντσιτς και να τον υποδέχονται ουκ ολίγες φορές στο γήπεδο με ελληνικές σημαίες.

Η κορυφαία του στιγμή φυσικά είναι οι 33 πόντοι απέναντι στο Providence Friars στη νίκη του κολεγίου του με 107-101 στην παράταση. Ο απολογισμός του ήταν 13/23 σουτ, 5/8 τρίποντα, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ σε μία εμφάνιση που θα έχει να θυμάται.

Virginia Tech’s Neoklis Avdalas is one bad dude



Today vs Providence he was unreal



33 points

6 rebounds

6 assists

13-23 FG

5-8 3P

2-4 FT



The 6’9 PG out of the Greece put together the very best freshman performance we’ve seen this season



Incredible performance pic.twitter.com/3VmrhuhFAH — Arman Jovic (@PDTScouting) November 9, 2025

Λίγο αργότερα, ήρθε άλλη μία μεστή εμφάνιση με 30 πόντους απέναντι στο Western Carolina Catamounts, δείχνοντας ότι έχει βρει τον δρόμο του, ακόμη κι αν το δεύτερο μισό της σεζόν δεν κύλησε το ίδιο εκρηκτικά. Η είσοδος στο transfer portal άλλαξε τη συζήτηση γύρω από το όνομά του και οι προβλέψεις για το draft έπεσαν στον δεύτερο γύρο με τον ίδιο να αναζητά να αλλάξει κολέγιο και να πάει κάπου αλλού τη νέα σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να παίξει για άλλον έναν χρόνο στο κολεγιακό πρωτάθλημα και να βελτιώσει το παιχνίδι του, απο την στιγμή που δεν έχει περιορισμό για το το draft του ΝΒΑ.

Συνολικά, η πρώτη του χρονιά στο NCAA έκλεισε με 31 παιχνίδια και μέσο όρο 12.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ. Δεν είναι τυχαίο ότι έφτασε μέχρι και το Νο12 σε mock draft για το 2026.

Flashback: Το παιδί με τα πράσινα

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο Αβδάλας δεν είναι καινούργια ιστορία, καθώς τον γνωρίζουν από τότε που ήταν… παιδί.

Στα 15 του, έκανε ντεμπούτο στη Stoiximan GBL και έγινε από τους νεότερους που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του συλλόγου (ο τέταρτος συγκεκριμένα). Ένα παιδί μόλις 15 ετών, 8 μηνών και 14 ημερών τότε.

Στην EuroLeague μέτρησε συνολικά 7 συμμετοχές τη διετία 2021-23, με ελάχιστο χρόνο (2:22 κατά μέσο όρο) και μια πρώτη «γεύση» στο υψηλότερο επίπεδο, με το πρώτο του και μοναδικό καλάθι να έρχεται απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, τα λεπτά ήταν περισσότερα.

2021-22: 10 συμμετοχές, 4.8 λεπτά μ.ο.

2022-23: μικρά δείγματα (5 πόντοι με τον Ιωνικό, παρουσία με 2 πόντους με 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ απέναντι στον Προμηθέα)

Μπορεί να μην πρωταγωνίστησε, αλλά έδειξε τις δυνατότητές του και σε μεγαλύτερο βαθμό ως δανεικός σε Καρδίτσα και Περιστέρι πριν κάνει το υπερατλαντικό βήμα.

Ο Αβδάλας επέστρεψε προσωρινά από το NCAA σε ένα γνώριμο περιβάλλον, έχοντας ήδη στο βιογραφικό του μεγάλες βραδιές και το πιο σημαντικό, μια πρώτη δοκιμασία για τον χαρακτήρα του.