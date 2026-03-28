Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε στις προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει, όμως, γύρω από τη συμμετοχή του με τη φανέλα του τριφυλλιού τη φετινή σεζόν;

Μετά από μία γεμάτη σεζόν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού για λογαριασμό του NCAA και συγκεκριμένα του Βιρτζίνια Τεκ, ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος διατηρούσε τα δικαιώματα του παίκτη στην Ευρώπη.

Από τη στιγμή που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο κολέγιο ο 20χρονος γκαρντ, τέθηκε στη διάθεση των «πράσινων» και επέστρεψε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν. Παράλληλα, ο Αβδάλας διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο του δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο ελληνικό πρωτάθλημα (Stoiximan GBL) όταν δηλωθεί, αντίθετα αυτό δεν ισχύει για τη EuroLeague.

Υπενθυμίζουμε ότι ο «Neo» μπήκε στο transfer portal (7-21 Απρίλη) όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης. Όταν κάποιος παίκτης μπαίνει στο transfer portal, αυτό γίνεται με σκοπό να ψαχτεί για να αλλάξει κολέγιο και να πάει κάπου αλλού τη νέα σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να παίξει για άλλον έναν χρόνο στο κολεγιακό πρωτάθλημα και να βελτιώσει το παιχνίδι του, απο την στιγμή που δεν έχει περιορισμό για το το draft του ΝΒΑ.