Παναθηναϊκός: Επιστροφή Αβδάλα στις προπονήσεις!
Μια επιστροφή περιλάμβανε η προπόνηση του Παναθηναϊκού καθώς έδωσε το «παρών» ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στο NCAA με το Virginia Tech.
Μετά από μια σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε και πάλι στον Παναθηναϊκό.
Όπως είναι γνωστό ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ ανήκει στον Παναθηναϊκό και από τη στιγμή που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το Virgina Tech, τέθηκε εκ νέου υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν.
