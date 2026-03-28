Μια επιστροφή περιλάμβανε η προπόνηση του Παναθηναϊκού καθώς έδωσε το «παρών» ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στο NCAA με το Virginia Tech.

Μετά από μια σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε και πάλι στον Παναθηναϊκό.

Όπως είναι γνωστό ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ ανήκει στον Παναθηναϊκό και από τη στιγμή που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το Virgina Tech, τέθηκε εκ νέου υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν.