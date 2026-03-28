Γιασικεβίτσιους: «Πηγαίνετε σε σχολή δημοσιογραφίας...;»
Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις με 82-92 στην Τουρκία, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να εκνευρίζεται στη συνέντευξη τύπου με δημοσιογράφο μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα ο Λιθουανός τεχνικός... ενοχλήθηκε από δημοσιογράφο που του έκανε ερώτηση μέσα στην αίθουσα, την οποία την διάβαζε μέσα από τον κινητό του.
Ο Σάρας νευρίασε και του απεύθυνε τον λόγο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά:
«Πηγαίνετε σε σχολή δημοσιογραφίας για κάνετε ερωτήσεις από το τηλέφωνο; Είναι αυτό φυσιολογικό; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, πώς κάνετε ερωτήσεις; Απλά ρωτήστε φυσιολογικά, μιλήστε».
Στη συνέχεια του έγινε η ερώτηση με τον ίδιο να απαντάει, φανερά εκνευρισμένος.
Δείτε το βίντεο:
Sarunas Jasikevicius, sorulan İngilizce soru uzun olunca:— Euroleague Time (@euroleague_time) March 27, 2026
"Bu tarz soruları telefondan sormak için mi gazetecilik okuluna gidiyorsun? Sence bu normal mi?"
