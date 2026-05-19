Το νέο 10ετές συμβόλαιο με την Euroleague υπέγραψε η Φενέρμπαχτσε που σχολίασε και τις εξελίξεις στο NBA Europe.

Η Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την κοινή πορεία με την Euroleague υπογράφοντας το νέο 10ετές συμβόλαιο, όπως είχε προαναγγείλει το Gazzetta από τις 12 Μαΐου. Η τουρκική ομάδα στην ανακοίνωση της αναφέρει πως παραμένει προσηλωμένη στην ενότητα και τη συνεργασία όλων στο οικοσύστημα του μπάσκετ.

Ακόμη, αναφέρεται στο NBA Europe θεωρώντας πως μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε αναφέρει:

«Το τελευταίο διάστημα αξιολογήσαμε από την πρώτη στιγμή, με εποικοδομητική προσέγγιση, τις διαφορετικές ιδέες για πρότζεκτ και οργανωτικές δομές που προέκυψαν σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ως Φενέρμπαχτσε, η στάση μας δεν ήταν ποτέ διχαστική αντίθετα, υπήρξε ενωτική, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσα από κοινή λογική και συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πιστέψαμε ότι η δημιουργία διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι σημαντική για το μέλλον του μπάσκετ και διατηρήσαμε σταθερά αυτή τη στάση.

Παρακολουθούμε επίσης με ιδιαίτερη προσοχή το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη συνολική προοπτική που παρουσιάζει για την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος. Θεωρούμε ότι αυτό το ενδιαφέρον και παρόμοιες επενδυτικές ιδέες είναι εξαιρετικά πολύτιμες για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ως Φενέρμπαχτσε, πιστεύουμε ότι το πραγματικό δυναμικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα αναδειχθεί όταν ο ανταγωνισμός περιορίζεται εντός του γηπέδου και όλοι οι εμπλεκόμενοι εκτός γηπέδου ενώνονται γύρω από ένα κοινό όραμα. Για αυτόν τον λόγο, πιστεύουμε ότι πιθανές μελλοντικές συνεργασίες και κοινές αναπτυξιακές ευκαιρίες μεταξύ της EuroLeague και του NBA Europe θα συμβάλουν σημαντικά στην πρόοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το κλαμπ μας, όπως ακριβώς από την πρώτη ημέρα αυτής της διαδικασίας, θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε μορφή εποικοδομητικού διαλόγου που θα συμβάλει στην ανάπτυξη, την ενότητα και την πρόοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να ανανεώσει τη συμφωνία άδειας συμμετοχής της με τη EuroLeague, η οποία λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν.

Στόχος μας δεν είναι μόνο η κατάκτηση αγωνιστικών επιτυχιών, αλλά και η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στην οικονομική του ενδυνάμωση και στη μετατροπή του σε ένα ακόμη ισχυρότερο παγκόσμιο brand.

Όπως κάναμε μέχρι σήμερα, έτσι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε ευθύνη για την πρόοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να διατηρούμε εποικοδομητική στάση και να εργαζόμαστε για το μέλλον του αθλήματος».

