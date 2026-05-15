Ο Άταμαν ανέλυσε την δήλωσή του για τον Σορτς στο ημίχρονο του Game 5 με τη Βαλένθια

Ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στα όσα ανέφερε στο ημίχρονο του αγώνα με την Βαλένθια και τα οποία ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων.

Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του Game 5 στη «Roig Arena» της Βαλένθια ο Τούρκος προπονητής ανέλυσε τα όσα είχαν συμβεί στο πρώτο μισό του αγώνα και μεταξύ άλλων είχε πει για τον Τι Τζέι Σορτς:

«Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άταμαν με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν και πολλές αντιδράσεις. Μία εκ των οποίων από τον Όφερ Γιανάι, στον οποίο ο τεχνικός του Παναθηναϊκού απάντησε πραγματοποιώντας κατά μέτωπο επίθεση μετά το τέλος του αγώνα με τη Μύκονο.

Επιπλέον ωστόσο εξήγησε τι ήθελε να πει και τι εννοούσε στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου του αγώνα:

«Στο τελευταίο ματς με τη Βαλένθια στο ημίχρονο, είπα κάτι για την επίθεσή μας και τον Σορτς. ότι παίζαμε 4 εναντίον 5. Ηταν θέμα τακτικής. Γιατί ο Σορτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Για αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλω τον Τολιόπουλο, ήταν θέμα τακτικής. Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή» ήταν τα λόγια του Εργκίν Άταμαν.

Μεταξύ άλλων ο Άταμαν στάθηκε και στο πότε θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, ενώ ανέφερε επίσης: «Οι παίκτες μου είναι αναστατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ και για τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο για εμάς, που δουλεύαμε 7 μήνες. Εχουμε ακόμα ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει».

Επίσης έκανε ειδική αναφορά και στον Κώστα Σλούκα και στο γεγονός ότι απουσίασε από τη σειρά: «Υπάρχουν κι άλλες λεπτομέρειες όμως που δε τις λέει κανείς. Ο αρχηγός μας, ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης στις τρεις σεζόν, ο Κώστας Σλούκας, δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Ηταν ο πιο επιδραστικός πόιντ γκαρντ για την επίθεσή μας στα τρία χρόνια. Ο Σλούκας έχει την καλύτερη στατιστική στα τρία αυτά χρόνια. Αν έμενε ο Μοντέρο εκτός από τη Βαλένθια τι θα γινόταν; Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δε θέλω να φέρω δικαιολογίες για τους παίκτες μου. Μας έλειψε πολύ ο Σλούκας.»

Ενώ στάθηκε και στην διαιτησία της σειράς: «Υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια από τους διαιτητές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο ματς. Ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης δεν πήγε στις βολές. Δεν πετύχαμε στην Ευρωλίγκα, συμβαίνει αυτό στον αθλητισμό. Στις τρεις τελευταίες σεζόν μαζί με τη Φενέρμπαχτσε έχουμε το καλύτερο ρεκόρ από όλες τις ομάδες. Έχουμε μία Ευρωλίγκα, δύο Κύπελλα και ένα πρωτάθλημα. Μόνο η Φενέρ είχε καλύτερα αποτελέσματα από εμάς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη ομάδα καλύτερη από εμάς. Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα».