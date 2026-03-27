Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο ο Χουάντσο με πόνους στο στομάχι
Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 107-97 στο Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στη regular season.
Ωστόσο, μετά το τέλος του αγώνα με τους Μονεγάσκους, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Ο Ισπανός φόργουορντ του «τριφυλλιού» ένιωσε πόνους στο στομάχι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Κόντρα στη Μονακό είχε 11 πόντους με 4/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, έξι ριμπάουντ και μία ασίστ στα 22:11 που έμεινε στο παρκέ.
