Ένα εντυπωσιακό καλάθι σκόραρε ο Βασίλης Τολιόπουλος αφήνοντας... άφωνους όσους βρέθηκαν στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague στο Telekom Center Athens έχοντας ανάγκη να συνεχίσει στα θετικά αποτέλεσμα για να βρεθεί στα play offs.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρήκε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι κόντρα στους Μονεγάσκους 1:30 λεπτό πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου, όταν και καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους του τριφυλλιού.

Μάλιστα, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ευστόχησε σε ένα πολύ εντυπωσιακό καλάθι στο 11ο λεπτό του ματς θυμίζοντας την χαρακτηριστική κίνηση του Μάικλ Τζόρνταν με πλάτη, ενώ κέρδισε και το φάουλ. Μάλιστα σε αυτή του την ενέργεια το γήπεδο έμεινε άφωνο, ενώ στη συνέχεια τον αποθέωσε ξανά.