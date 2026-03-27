Τα πολλά προβλήματα περιόρισαν τις επιλογές του Εργκίν Άταμαν όσον αφορά την 12άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Μονακό.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Μονεγάσκους για την 34η αγωνιστική της Euroleague έχοντας στόχο τη νίκη και μόνο τη νίκη προκειμένου να διατηρηθούν σε τροχιά εξάδας και απευθείας συμμετοχής στα φετινά playoffs.

Βέβαια προέκυψαν προβλήματα ενόψει του αγώνα με την Μονακό στο «Telekom Center Athens» καθώς δεν υπολογίζεται ούτε ο Τζέριαν Γκραντ λόγω κατάγματος στο αριστερό του χέρι, αλλά ούτε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ο οποίος υποφέρει από θλάση α' βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο. Εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένει και ο (επίσης τραυματίας) Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ενώ έμεινε εκτός και ο Γιάννης Κουζέλογλου ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του.

Οπότε λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τους Μονεγάσκους αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.