Παναθηναϊκός - Μονακό: Με Μίροτιτς η... 9άδα, εκτός ο Τάις
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague στο Telekom Center Athens (27/03, 21:15).
Οι Μονεγάσκοι θα έχουν στη διάθεσή τους τον Νίκολα Μίροτιτς τελικά, ο οποίος έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο πόδι και επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ εκτός έμεινε ο Ντάνιελ Τάις για οικογενειακούς λόγους.
Εννιά παίκτες διαθέσιμους θα έχει η Μονακό για την αναμέτρηση: Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Νίκολα Μίροτιτς, Άλφα Ντιαλό, Κεβάριους Χέιζ, Τέρι Τάρπεϊ, Τζουχάν Μπεγκαριν, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μαθιου Στράζελ.
