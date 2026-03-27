Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague στο Telekom Center Athens (27/03, 21:15).

Οι Μονεγάσκοι θα έχουν στη διάθεσή τους τον Νίκολα Μίροτιτς τελικά, ο οποίος έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο πόδι και επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ εκτός έμεινε ο Ντάνιελ Τάις για οικογενειακούς λόγους.

Εννιά παίκτες διαθέσιμους θα έχει η Μονακό για την αναμέτρηση: Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Νίκολα Μίροτιτς, Άλφα Ντιαλό, Κεβάριους Χέιζ, Τέρι Τάρπεϊ, Τζουχάν Μπεγκαριν, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μαθιου Στράζελ.