Ο Τζέριαν Γκραντ θα απουσιάσει για πρώτη φορά από την 12άδα του Παναθηναϊκού για ματς της Euroleague.

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ο Ironman Τζέριαν Γκραντ... λύγισε και θα απουσιάσει για πρώτη φορά από παιχνίδι της Euroleague από τότε που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετρούσε 115 συνεχόμενα ματς ως παίκτης των «πρασίνων» αλλά μετά τον τραυματισμό του στο χέρι θα αναγκαστεί να απουσιάσει για πρώτη φορά από την 12άδα της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε σε 41 παιχνίδια, τη σεζόν 2024-25 επίσης σε 41 ματς ενώ φέτος είχε δώσει το «παρών» και στις 33 αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι συμμετοχές του Τζέριαν Γκραντ στην Euroleague με τον Παναθηναϊκό