Ελεύθερος θα μείνει στο τέλος της σεζόν ο Βενσάν Πουαριέ από την Αναντολού Εφές.

Αποφασισμένη να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Βενσάν Πουαριέ είναι η διοίκηση της Αναντολού Εφές! Ο Γάλλος σέντερ που συμπληρώνει στο τέλος της σεζόν μια διετία στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα και είναι λογικό να σκέφτονται οι άνθρωποι της τουρκικής ομάδας να μην προβούν στην ανανέωση του.

Άλλωστε, αποκτήθηκε μ’ ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο (περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) και τόσο την πρώτη χρονιά, όσο και φέτος δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα.

Μάλιστα, τη φετινή σεζόν σε 12 αγώνες που έχει πατήσει παρκέ στη Euroleague έχει 7.2 πόντους, 4.1.ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 17:33 λεπτά συμμετοχής. Δεν έχει σταθερότητα στην απόδοση του και δείχνει να κινείται σε ρηχά νερά σε πολλά ματς, καθώς προήλθε από έναν τραυματισμό που τον άφησε πίσω αγωνιστικά.

Όπως αναφέρει το encestando.es δεν περιλαμβάνεται στα αγωνιστικά πλάνα της τουρκικής ομάδας για τη νέα χρονιά. Ουσιαστικά, ο Βενσάν Πουαριέ θα πρέπει το επόμενο διάστημα να αναζητήσει το νέο σταθμό της καριέρας του. Το συμβόλαιο του Γάλλου σέντερ ολοκληρώνεται με την τουρκική ομάδα τον Ιούνιο και θα ήθελε ως τότε να έχει πάρει τις αποφάσεις του.

Πρόκειται για έναν σέντερ με μεγάλη εμπειρία και πολύ δυνατό κοντά στο καλάθι, αλλά το ζήτημα είναι πως την τελευταία διετία έχει χάσει αρκετά παιχνίδια, λόγω τραυματισμών που τον έχουν φέρει πίσω αγωνιστικά, χάνοντας πολύτιμο έδαφος.