Τρομερή βοήθεια προσφέρει το Πριγκιπάτο στη Μονακό αναλαμβάνοντας να καλύψει οφειλές ύψους 15 εκατ. ευρώ, αβεβαιότητα υπάρχει στο διοικητικό.

Το Πριγκιπάτο βάζει πολύ «πλάτη» στη Μονακό, όσον αφορά το θέμα της κάλυψης των χρεών, σύμφωνα με δημοσίευμα της L’ Equipe, μ’ ένα ποσό που θα είναι τεράστιο, ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει λύση στο θέμα της διοίκησης του συλλόγου.

Η Μονακό συνεχίζει τον αγώνα δρόμου για να σταθεροποιήσει την οικονομική της κατάσταση, αφού πλήρωσε τον φόρο πολυτελείας (Luxury Tax) για τη σεζόν 2025-2026 και λαμβάνει ισχυρή στήριξη από το Πριγκιπάτο, η οποία ενδέχεται να ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές χρηματοδοτήσεις.

Σύμφωνα με την L’Équipe, η παρέμβαση του κράτους του Μονακό θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν τα 15 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα συσσωρευμένα χρέη πριν από μια πιθανή εξαγορά του συλλόγου.

Αν και οι πρώτες ανακοινώσεις ανέφεραν μια επείγουσα καταβολή 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στις αρχές Μαρτίου, η Εθνική Εταιρεία Χρηματοδότησης (SNF) έχει ακόμη πολλές οφειλές να καλύψει.

Με την πάροδο των εβδομάδων, τα θεσμικά χρέη εξοφλήθηκαν σταδιακά, κοινωνικές εισφορές, πρόστιμα, υποχρεώσεις και πλέον και ο φόρος πολυτελείας 2025-2026, που πληρώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Συνολικά, το Πριγκιπάτο αναμένεται να καλύψει ένα παθητικό που εκτιμάται γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.

Η σημαντική αυτή παρέμβαση έχει άμεσο αποτέλεσμα, καθώς επιτρέπει στη Μονακό να ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς κίνδυνο κατάρρευσης. Η πληρωμή του φόρου πολυτελείας, ειδικότερα, απομακρύνει τον κίνδυνο αποκλεισμού από τα playoffs της Γαλλικής Λίγκας.

Παρά τις εσωτερικές αναταράξεις και το περιορισμένο ρόστερ, η ομάδα παραμένει ανταγωνιστική, διατηρώντας φιλοδοξίες τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην EuroLeague.

Παρότι η ηρεμία φαίνεται να έχει επιστρέψει επιφανειακά, στα παρασκήνια παραμένουν πολλά ερωτηματικά.

Η ακρόαση της 3ης Απριλίου στο δικαστήριο του Μονακό αναμένεται να ρίξει φως στην ακριβή οικονομική κατάσταση του συλλόγου και στα πιθανά σενάρια για το μέλλον.

Παράλληλα, το ζήτημα της διοίκησης παραμένει ανοιχτό. Ο Ολεξέι Γεφίμοφ που σταδιακά αποκτά τις μετοχές του Αλεξέι Φεντορίτσεφ, εμφανίζεται ως ο «ισχυρός άνδρας» της ομάδας, ωστόσο δεν έχει προκύψει ακόμη σαφής λύση εξαγοράς.

Το Πριγκιπάτο, που έχει ήδη εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο μέσω της Εθνικής Εταιρείας Χρηματοδότησης (SNF), θα μπορούσε να αποφασίσει να παραμείνει μακροπρόθεσμα στο έργο ή ακόμη και να μετατρέψει τη χρηματοδότηση σε πιο ουσιαστική συμμετοχή.

Πέρα από την άμεση κρίση, το χρονοδιάγραμμα απαιτεί γρήγορες αποφάσεις. Στις 15 Μαΐου, ο σύλλογος πρέπει να παρουσιάσει προϋπολογισμό για την επόμενη σεζόν. Έπειτα, μια ακόμη κρίσιμη ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου, όταν θεωρητικά πρέπει να επιστραφούν τα κρατικά δάνεια.

Εκτός αν, για ακόμη μια φορά, το Πριγκιπάτο αποφασίσει να προσαρμόσει τη στρατηγική του ώστε να στηρίξει μια πιθανή εξαγορά. Προς το παρόν, η Μονακό ισορροπεί σε λεπτή γραμμή, έχοντας σωθεί βραχυπρόθεσμα, αλλά χωρίς ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον.