Oύτε ο Ντάνιελ Τάις θα ενισχύσει την προσπάθεια της Μονακό κόντρα στον Παναθηναϊκό (21:15) σύμφωνα με το Basketnews. Θα αγωνιστεί ο Μίροτιτς.

Με άλλη μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Mονακό κόντρα στον Παναθηναϊκό ( 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta). Σύμφωνα με το Basketnews ούτε ο Ντάνιελ Τάις θα παίξει λόγω οικογενειακών λόγων. Κανονικά θα αγωνιστεί ο Νίκολα Μίροτιτς

Συγκεκριμένα οι διαθέσιμοι παίκτες για τη Μονακό είναι οι Νίκολα Μίροτιτς, Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Άλφα Ντιαλό, Κεβάριους Χέιζ, Τέρι Τάρπεϊ, Τζουχάν Μπεγκαριν, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μαθιου Στράζελ.

Οι Μονεγάσκοι και οι πράσινοι έχουν το ίδιο ρεκόρ με 19 νίκες και 14 ήττες, κάτι που δείχνει και την κρισιμότητα του ματς. Ο ηγέτης τους, Μάικ Τζειμς δεν θα αγωνιστεί, κάτι που προσθέτει σημαντικό πρόβλημα στον Μαρκοϊσβίλι.