Aρμάνι: Έκλεισε Ντέβον Χολ, το ποσό της συμφωνίας και ο Πίτερς
Φαίνεται πως ο κομβικός για την κατάκτηση της περσινής Euroleague από τη Φενέρ, Ντέβον Χολ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με το Sportando θα αγωνίζεται στην Αρμάνι Μιλάνο. O έμπειρος γκαρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου και έχει υποβληθεί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση.
Η συμφωνία αφορά τριετές συμβόλαιο αξίας 6 εκατ. ευρώ (ξεκινά από το καλοκαίρι του 2026), ενώ προσπάθησε και η Ντουμπάι με 2.7 εκατ. ευρώ τον χρόνο, με την Φενέρ να προτείνει τριετές αξίας 7 εκατ. ευρώ.
Η Ολίμπια Μιλάνο φέρεται να έχει επίσης βάλει στο μάτι τον Άλεκ Πίτερς. Το συμβόλαιο του παίκτη στον Ολυμπιακό λήγει και θα ήταν ιδιαίτερα κομβική κίνηση σε περίπτωση που ο Ζακ ΛεΝτέι έφευγε. Επίσης, με το συμβόλαιό του να λήγει τον Ιούνιο, η Παρτιζάν Βελιγραδίου ονειρεύεται την επιστροφή του.
Ο Πίτερς φέτος μετρά 7 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 14,8 λεπτά που πατά παρκέ.
