Φενέρμπαχτσε: Ο Ντέβον Χολ υπέστη ρήξη μηνίσκου και υποβλήθηκε σε επέμβαση
Η Φενέρμπαχτσε θα πορευτεί το επόμενο διάστημα χωρίς τον Ντέβον Χολ, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου και το πρωί της Κυριακής 8/2 υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση.
ΟΧολ (31 ετών, 1.96 μ.) φέτος μέτρησε 9.6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ σε 24 συμμετοχές στη EuroLeague, τις 23 ως βασικός, με τη Φενέρμπαχτσε να φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης με απολογισμό 19 νίκες και 7 ήττες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε «Στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν λόγω πόνων στο αριστερό γόνατο του Ντέβον Χολ, διαγνώστηκε ρήξη μηνίσκου. Ο αθλητής μας υποβλήθηκε σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το πλάνο. Ευχόμαστε περαστικά στον Ντέβον Χολ και ταχεία ανάρρωση, ώστε να επιστρέψει σύντομα πλήρως υγιής»
