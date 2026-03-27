O Γκραντ δείχνει το χτυπημένο του δάχτυλο: «Περπάτα να δουν πως είσαι», του έλεγε η σύζυγός του

H σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι με story στο instagram φανέρωσε τον ειδικό νάρθηκα που φορά ο παίκτης του Παναθηναϊκού και έδειξε την στήριξη της.

O Tζέριαν Γκραντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό με αποτέλεσμα να υπάρχει ερωτηματικό γύρω από τη συμμετοχή του στο ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο T-Center (30/01, 19:00), αλλά και φυσικά κόντρα στη Μονακό (27/03, 21:15).

Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ντουμπάι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού. Φοράει ειδικό νάρθηκα και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.

Η σύζυγος του, Έμιλι ανέβασε story στο οποίο ο άντρας της φορά τον ειδικό νάρθηκα και τονίζει πως της λέει ότι θα είναι καλά κάθε μέρα. «Πολύς κόσμος στέλνει την αγάπη και τις ευχές του. Ναι, ο Τζέριαν υπέστη κάταγμα στο δάκτυλο και θα είναι εκτός για λίγο. Αλλά χαμογελά, πάμε να πάρουμε τη νίκη απόψε ομάδα», έγραψε.

Μάλιστα στο video του λέει: «Περπάτα να δουν πως είσαι».