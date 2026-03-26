Ο Τζέριαν Γκραντ θα φορά ειδικό νάρθηκα στο αριστερό του χέρι και δύσκολα θα παίξει με Μονακό όπως τόνισε ο Εργκίν Άταμαν.

Ο Τζέριαν Γκραντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό με αποτέλεσμα να υπάρχει ερωτηματικό γύρω από τη συμμετοχή του στο ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο T-Center (30/01, 19:00), αλλά και φυσικά κόντρα στη Μονακό (27/03, 21:15).

Ο Τζέριαν Γκραντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ντουμπάι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού.

Έχει ήδη ετοιμαστεί ειδικός νάρθηκας για εκείνον και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά. Ο Εργκίν Άταμαν σε δηλώσεις του για το ματς με τους Μονεγάσκους, τόνισε πως δύσκολα θα παίξει ο Γκραντ.

Πρόβλημα και για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που δεν ολοκλήρωσε την προπόνηση και έφυγε λίγο πριν το τέλος αυτής εξαιτίας ενοχλήσεων.