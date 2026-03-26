Παναθηναϊκός: Πρόβλημα ο Γκραντ, ερωτηματικό για το ντέρμπι με Ολυμπιακό
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Μονακό στο Telekom Center Athens για τις ανάγκες της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague την Παρασκευή (27/03, 21:15).
Ο Τζέριαν Γκραντ, ωστόσο, ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο δάχτυλο του αριστερού χεριού μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Ντουμπάι BC στο Σαράγεβο.
Ως αποτέλεσμα, ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του στο εντός έδρας με τους Μονεγάσκους, αλλά και στο ντέρμπι «αιωνίων» για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL στο σπίτι του κόντρα στον Ολυμπιακό (30/03, 19:00). Φυσικά το τοπίο θα ξεκαθαρίσει ακριβώς με την επίσημη ενημέρωση και από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με το ακριβές χρονοδιάγραμμα γύρω από την απουσία του.
