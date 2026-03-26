Η EuroLeague έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το Παναθηναϊκός - Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Σαράγεβο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής ενόψει άλλης μίας «διαβολοβδομάδας» και πήρε ένα σπουδαίο «διπλό».

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ξεπέρασε το εμπόδιο του συνόλου του κόουτς Γκόλεματς και επέστρεψε στο... σπίτι της, στο Telekom Center Athens όπου θα υποδεχθεί τη Μονακό για την 34η αγωνιστική. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 21:15.

Το ματς θα σφυρίξουν οι: Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).