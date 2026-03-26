Ο Τσίμα Μονέκε πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση και οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα στη νίκη στην παράταση (108-100) επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Τσίμα Μονέκε να κάνει καταπληκτικό παιχνίδι ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε στην παράταση με 108-100 (κ.α. 91-91) της Μπασκόνια στην Buesa Arena της Βιτόρια για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο πάουερ φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα έκανε τη διαφορά.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν ακόμη για τον Ερυθρό Αστέρα ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ, ο Σέμι Οτζελέγε με 15 πόντους εκ των οποίων οι 5 στο τελευταίο 2λεπτο της παράτασης και ο Τζόρνταν Νουόρα με 20 πόντους.

Από την Μπασκόνια ο Τρέντ Φόρεστ έκανε ρεκόρ καριέρας με 31 πόντους στην Euroleague, αλλά δεν το χάρηκε, ενώ ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό είχε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει πλέον ρεκόρ 19-14 και ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό AKTOR, τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό και την Μπαρτσελόνα. Οι πέντε ομάδες έφυγαν με νίκη από το παρκέ στην 33η αγωνιστική. Την ίδια στιγμή οι Βάσκοι έχουν απολογισμό 9-24 και βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ερυθρός Αστέρας αιφνιδίασε τη Μπασκόνια και με τον Τζόρνταν Νουόρα να σκοράρει ξέφυγε με 9 πόντους (11-20 στο 5’). Ωστόσο, οι Βάσκοι έβγαλαν άμεσα αντίδραση και με καλάθια των Κόμπι Σίμονς, Μαμαντί Ντιακιτέ και Κλέμεντ Φρις πλησίασε σε απόσταση... βολής (19-20 στο 7.20’’). Μάλιστα, με δυο ελεύθερες βολές του Τρεντ Φόρεστ προσπέρασαν (27-26 στο 9’) πριν κλείσει την πρώτη περίοδο ο Ερυθρός Αστέρας έχοντας προβάδισμα με βραχεία κεφαλή (27-28 στο 10’).

Στη δεύτερη περίοδο, ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό ανέβασε την απόδοση του και με την αρωγή του Κλέμεντ Φρις μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο (40-38 στο 16.40’’) και στη συνέχεια με επιμέρους σκορ 12-4 έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με μια διαφορά 10 πόντων (52-42 στο 20’).

Με τον Λουβαβού-Καμπαρό να αποτελεί ασφάλεια επιθετικά η Μπασκόνια είχε μια σημαντική διαφορά (65-56 στο 27’) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα που απάντησε άμεσα με τους Σέμι Οτζελέγε και Τζάρεντ Μπάτλερ και έκλεισε το τρίτο 10λεπτο στον πόντο (67-66).

Στην τελευταία περίοδο ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τζάρεντ Μπάτλερ, τον Τσίμα Μονέκε και τον Τζόελ Μπολομπόι μπόρεσε να βρεθεί στο +6 (69-75 στο 33.20’’), καθώς οι γηπεδούχοι έπαιζαν βιαστικά και έπαιρναν κακές αποφάσεις στα δύσκολα. Με πέντε σερί πόντους από τον Σπανιόλο και τον Φόρεστ η Μπασκόνια μείωσε (74-75 στο 34.20’’). Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον τρόπο ξανά να απομακρυνθεί με ένα «γκολ-φάουλ» του Σέμι Οτζελέγε και δυο ελεύθερες βολές του Τζόρνταν Νουόρα ξέφυγε με 6 πόντους (74-80 στο 36’).

Με το πρώτο εύστοχο τρίποντο έπειτα από τέσσερις προσπάθειες του Ευγένι Ομορούγι πλησίασε (77-80), αλλά άμεσα ο Τζόρνταν Νουόρα σκόραρε (77-82) και ακολούθησε ο Τσίμα Μονέκε (77-84 στο 37’). Με τον Λουβαβού-Καμπαρό να σκοράρει από τα 6.75 οι Βάσκοι μείωσαν (83-86 στο 38’). Μάλιστα, ο ίδιος ο Λουβαβού-Καμπαρό έφερε τον αγώνα στα ίσια (86-86 στο 38.30’’). Ο Νουόρα σκόραρε για τον Ερυθρό Αστέρα (86-88), αλλά ο Τρεντ Φόρεστ απάντησε με τρίποντο στα 35’’ πριν τη λήξη.

Μάλιστα, στη συνέχεια κέρδισε επιθετικό φάουλ από τον Νουόρα και με 2/2 ελεύθερες βολές έδωσε «αέρα» 3 πόντων (91-88 στα 22’’). Στην τελευταία επίθεση η Μπασκόνια δεν έκανε φάουλ και ο Τζάρεντ Μπάτλερ «τιμώρησε» την άμυνα με τρίποντο (91-91). Στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα ο Τρεντ Φόρεστ έκανε μια κακή επίθεση και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Οτζελέγε με 5 σερί πόντους και 1/3 ελεύθερες βολές από τον Μονέκε ο Ερυθρός Αστέρας ξέφυγε με 6 πόντους (100-106) και έφτασε σε μια σπουδαία νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-28, 52-42, 67-66, 91-91 (κ.α.), 100-108 (παρ.).

Ο MVP: Ο Τσίμα Μονέκε τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (7/9 ελεύθερες βολές, 6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 8 νριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 34:39 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τρέντ Φόρεστ στο καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του με 31 πόντους, 4 ασαίστ και 2 μπλοκ σε 36:01 λεπτά συμμετοχής συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο PIR, αλλά έφυγε γνωρίζοντας την ήττα στην παράταση από το παρκέ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 14 επιθετικά ριμπάουντ του Ερυθρού Αστέρα έναντι μόλις 5 της Μπασκόνια έδωσαν μεγάλο αβαντάζ στη σερβική ομάδα.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε στο Βελιγράδι με 90-72 της Μπασκόνια για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 M. Diakite * 11:36 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 3 4 1 5 1 1 1 6 2 K. Simmons 30:35 8 2/7 28.6% 1/3 33.3% 1/4 25% 3/3 100% 0 0 0 5 8 2 1 0 9 3 M. Nowell 05:45 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 R. Villar * 06:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 3 0 1 0 0 5 E. Omoruyi * 32:26 7 2/9 22.2% 1/5 20% 1/4 25% 2/2 100% 1 5 6 2 11 4 0 1 6 7 R. Kurucs 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 T. Luwawu-Cabarrot 37:40 21 6/17 35.3% 2/8 25% 4/9 44.4% 5/5 100% 0 7 7 4 9 1 0 1 22 10 M. Spagnolo 13:11 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 2 0 2 1 0 5 11 T. Forrest * 36:01 31 7/13 53.8% 5/9 55.6% 2/4 50% 15/15 100% 0 0 0 4 9 4 2 2 36 17 G. Radzevicius * 17:13 8 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33.3% 1/1 100% 1 2 3 0 3 2 0 0 6 25 C. Frisch 33:58 15 6/7 85.7% 3/3 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 5 5 1 3 0 0 2 19 33 V. Hrabar 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 225:00 100 30/64 46.9% 16/33 48.5% 14/31 45.2% 26/26 100% 5 27 32 21 52 17 6 5 113

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 C. Miller-McIntyre * 36:45 9 3/11 27.3% 1/7 14.3% 2/4 50% 1/2 50% 1 2 3 13 6 3 1 0 11 6 J. Butler 22:20 21 8/16 50% 5/10 50% 3/6 50% 2/3 66.7% 1 3 4 2 5 5 0 0 11 7 D. Davidovac 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Carter 09:04 4 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 1/1 100% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 12 N. Kalinic 31:34 2 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 4 5 4 4 0 1 0 9 13 O. Dobric * 07:45 5 2/3 66.7% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 0 2 0 0 0 5 14 J. Rivero * 12:02 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 3 2 0 0 -1 21 J. Bolomboy 18:22 3 1/6 16.7% 1/6 16.7% 0/0 0% 1/1 100% 4 4 8 0 1 1 0 1 7 33 J. Nwora * 22:10 20 8/13 61.5% 7/9 77.8% 1/4 25% 3/3 100% 0 3 3 0 5 2 2 0 18 37 S. Ojeleye 24:57 15 6/8 75% 4/6 66.7% 2/2 100% 1/1 100% 0 2 2 0 3 0 0 0 13 95 C. Moneke * 34:39 22 7/11 63.6% 6/8 75% 1/3 33.3% 7/9 77.8% 2 6 8 2 3 0 2 1 32 99 Y. Dos Santos 05:22 3 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 TOTAL 225:00 108 37/76 48.7% 26/51 51% 11/25 44% 23/28 82.1% 14 27 41 22 28 13 6 2 114



