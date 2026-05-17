Μπασκόνια - Γρανάδα 121-85: Επιβλητικοί οι Βάσκοι... την «διέλυσαν»

Η Μπασκόνια ήταν καταιγιστική κόντρα στη Γρανάδα, επικρατώντας με 121-85 για την 32η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης επέβαλε την ανωτερότητά της και μπόρεσε να προηγηθεί, ενώ στο δεύτερο μέρος, έχοντας απίστευτο ρυθμό στην επίθεση... εκτόξευσε τη διαφορά του σκορ.

Αξίζει να σημειωθεί πως σκόραρε 32 και 36 πόντους αντίστοιχα στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο, φτάνοντας εύκολα προς τη νίκη που την έφερε στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με ρεκόρ 23 νίκες και 9 ήττες.

Ο Καμπαρό ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, με 19 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ 18 πρόσθεσε ο Σίμονς.

Για τη Γρανάδα ξεχώρισε ο Μπόζιτς με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-14, 53-34, 65-56, 121-85

@Photo credits: eurokinissi
     

