Λίγο μετά τις δύο νίκες στο Telekom Center Athens με τις οποίες ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και λίγα 24ωρα πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για το Game 5, η Βαλένθια γνώρισε την ήττα από την Μπασκόνια στην «Roig Arena» και πάλι σε ματς το οποίο κρίθηκε στο σουτ!
Ο Κόμπι Σίμονς με καλάθι στα 6'' έδωσε το προβάδισμα νίκης στην Μπασκόνια (86-88) ενώ ο Ομάρι Μουρ αστόχησε στην εκπνοή και δεν μπόρεσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Ήταν ένα παιχνίδι όπου η Βαλένθια άργησε πολύ να ξυπνήσει, έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ και 14 πόντους διαφορά στην 4η περίοδο και δη με 62-76 στο 33'.
Όμως μ' ένα επιμέρους 20-4 πήρε προβάδισμα με 82-80 το οποίο όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν μπόρεσε να διατηρήσει έως το τέλος. Αν και είχαν ακουστεί πολλά για μεγάλο rotation από τον Πέδρο Μαρτίνεθ, μόνο ο Μπαντιό έμεινε εκτός 12άδας όπως επίσης και ο τραυματίας, Πουέρτο. Αποχώρησε στις αρχές του β' ημιχρόνου με τραυματισμό στο πρόσωπο ο Μπράξτον Κι.
Βέβαια μοιράστηκε αρκετά ο χρόνος συμμετοχής ενώ δεν πήρε αρκετά λεπτά ο Μοντέρο ο οποίος αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά. Οι Ντε Λαρέα και Ρίβερς ήταν οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας τους σημειώνοντας από 15 πόντους ο καθένας, ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Μουρ (12π.), Τέιλορ (10π.), Πραντίγια (10π.) και Σακό (10π.)
Η Βαλένθια ήταν πολύ άστοχη για 30 λεπτά έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας μόλις 4/22 τρίποντα, ενώ στην τελευταία περίοδο μέτρησε 4/5 με αποτέλεσμα να κάνει την ανατροπή χωρίς ωστόσο να την ολοκληρώσει. Συνολικά οι «Ταρόνιας» μέτρησαν 25/39 δίποντα, 8/27 τρίποντα, 12/13 βολές, 20-9 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 15 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 41-41, 58-63, 86-88.
