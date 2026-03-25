Ο Ματ Στραζέλ μετά τη νίκη επί της Αρμάνι αποθέωσε την ομάδα του και αναφέρθηκε στο last dance της Μονακό.

Η Μονακό επικράτησε (90-85) της Αρμάνι στο πριγκιπάτο για την 33η αγωνιστική της Euroleague και κατέγραψε την τρίτη σερί νίκη της στη διοργάνωση μετά τον Ολυμπιακό (εντός έδρας) και την Αναντολού Εφές (εκτός έδρας).

Οι μονεγάσκοι από την ημέρα που αποχώρησε ο Βασίλης Σπανούλης σε συνδυασμό με κάποια προβλήματα τραυματισμών έδειξαν σημάδια διάλυσης. Τα οικονομικά προβλήματα ήταν κάτι που δεν προέκυψε τον τελευταίο καιρό, προϋπήρχαν στον σύλλογο, ωστόσο η λειτουργία της ομάδας δυσκόλεψε και αυτό οδήγησε τη Μονακό στο χείλος του γκρεμού.

Η απουσία του Μάικ Τζέιμς από τα τελευταία ματς, αλλά και του Νίκολα Μίροτιτς μειώνει σημαντικά τις ποιοτικές λύσεις που υπάρχουν στα χέρια της τεχνικής ηγεσίας, αλλά ο αθλητικός εγωϊσμός τους κάνει όλους να θέλουν να αποδείξουν πως ακόμη αντέχουν στο δικό τους όπως σκέφτονται last dance, καθώς τίποτε δεν θα είναι ίδιο στο τέλος της σεζόν για μια ομάδα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη Euroleague.

«Αυτή η σεζόν είναι ο τελευταίος χορός για όλους εμάς στη Μονακό, γι’ αυτό θέλουμε να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό μαζί. Είμαστε σαν σκυλιά του πολέμου στο γήπεδο» δήλωσε ο Ματ Στραζέλ μετά το τέλος του αγώνα με την Αρμάνι δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας που διέπει τους αθλητές, μετά την αποχώρηση του προπονητή τους.

«Tα τελευταία ματς της κανονικής περιόδου θα είναι σαν τελικοί για μας και θα τα αντιμετωπίσουμε ως τέτοιους» επισήμανε ο Γάλλος γκαρντ που αποτελεί ένα από τα «όπλα» της Μονακό στην προσπάθεια της να μείνει σε τροχιά διεκδίκησης των στόχων της στη Euroleague.

Την προσεχή Παρασκευή (27/03, 21:15), η Μονακό θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Ξέρουν καλά πως δεν θα είναι εύκολο το έργο τους, αλλά είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για τους εαυτούς τους και μόνο.