Μέσω μιας απάντησης στο x ο Μάικ Τζέιμς, τοποθετήθηκε σχετικά με το σερί νικών που έχει κάνει η Μονακό, χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε, λέγοντας πως όταν οι Γάλλοι κέρδισαν τον Ολυμπιακό δεν είχαν οι Πειραιώτες τον καλύτερό τους παίκτη και στη συνέχεια κράτησε μια πιο αντικειμενική προοπτική.

Αναλυτικά όσα απάντησε ο Μάικ Τζέιμς:

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν ένα καμπανάκι για κάποιους παίκτες. Επίσης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι νικήσαμε μια ομάδα του Ολυμπιακού με την οποία παίζουμε πάντα κλειστά παιχνίδια, χωρίς τον καλύτερο της παίκτη και τον καλύτερο της αμυντικό, και στη συνέχεια νικήσαμε δύο ομάδες που δεν είναι στα playoffs. Μου αρέσει να διατηρώ την προοπτική και να παραμένω προσγειωμένος».