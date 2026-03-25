Ο Ζαν Μοντέρο του 88.4% στις βολές αποσύρθηκε στον πάγκο μετά το φάουλ του Φουρνιέ, με τον Σέρχιο Ντε Λαρέα του 69% να... βγάζει το φίδι από την τρύπα.

Η Βαλένθια, μετά το αμφισβητούμενο φάουλ που κέρδισε ο Μοντέρο, είδε τον Δομινικανό γκαρντ να βγαίνει εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έριξε σε εκείνο το σημείο τον Σέρχιο Ντε Λαρέα στο παρκέ, με τον 20χρονο Ισπανό να αποδεικνύει πως έχει... κρύο αίμα.

Το ενδιαφέρον, από στατιστικής πλευράς, είναι πως ο Μοντέρο, ο οποίος αποχώρησε από το παρκέ, σουτάρει με 88.4% από τη γραμμή των βολών. Αντιθέτως, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα, σουτάρει με 69%. Παρόλα αυτά, ο Πέδρο Μαρτίνεθ δικαιώθηκε για την επιλογή του να ρίξει στα βαθιά τον νεαρό και να δώσει σε εκείνον την ευθύνη.

Μάλιστα το ρίσκο φαντάζει ακόμη μεγαλύτερο, εάν αναλογιστεί κανείς πως στον πάγκο της Βαλένθια υπήρχε ο Ντάριους Τόμπσον του 85% στις βολές, ο Χοσέπ Πουέρτο του 74% και ο Ομάρι Μουρ του 76%, όμως ο Μαρτίνεθ προτίμησε τον Ντε Λαρέα.