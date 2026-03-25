Η διοίκηση του Ολυμπιακού, με προεξέχοντες τους αδελφούς Αγγελόπουλους, βρέθηκαν στη Βαλένθια, όχι μόνο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, αλλά και για το... ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το ταξίδι που έκανε στη Βαλένθια, με την διοίκηση των Ερυθρόλευκων να έχει... γεμάτο πρόγραμμα στο διήμερο που βρέθηκε στην ισπανική πόλη.

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Σκινδήλια και τον GM της ομάδας, Νίκο Λεπενιώτη, βρέθηκαν στη Βαλένθια, όπου φυσικά παρακολούθησαν το ματς, όμως πριν από αυτό, είχαν συνάντηση με τους ανθρώπους της Βαλένθια, προκειμένου να συζητήσουν για το στολίδι της ισπανικής ομάδας, τη Roig Arena.

Ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι θα ξεκινήσει εντατικές εργασίες στο ΣΕΦ, προκειμένου να το αλλάξει και να το μετατρέψει σε ένα μπασκετικό γήπεδο αντάξιο του ονόματος, της ιστορίας και του κόσμου της ομάδας του Πειραιά. Έτσι, με αφορμή το ταξίδι στην Βαλένθια, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού συνομίλησαν με ανθρώπους της Βαλένθια για το γήπεδο, το οποίο παραδόθηκε το 2025 και αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι για ολόκληρη την EuroLeague.

Μαζί τους οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν αρχιτέκτονες και συμβούλους, προκειμένου να υπάρχει η τεχνική άποψη στο τι μπορεί να υλοποιηθεί στο ΣΕΦ. Εξάλλου δεν είναι εύκολο ένα γήπεδο που είναι χτισμένο το 1985 να είναι το ίδιο με ένα που τελείωσε το 2025, όμως πολλές από τις πρωτοποριακές ενέργειες που έχουν κάνει οι Ισπανοί, μπορούν να υλοποιηθούν και στο φαληρικό κλειστό.

Αυτό δεν ήταν το μόνο ταξίδι τέτοιου σκοπού που έκαναν οι Πειραιώτες, καθώς έχουν μελετήσει πολλά γήπεδα ανά την Ευρώπη, ώστε να πάρουν ιδέες που να μπορούν να εφαρμόσουν στο ΣΕΦ από το καλοκαίρι του 2026.