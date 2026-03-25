Βαλένθια - Ολυμπιακός: Ο λόγος που έδωσε ο Μποζίκας οδηγίες στο τελευταίο τάιμ άουτ
Στο τελευταίο τάιμ άουτ του Βαλένθια - Ολυμπιακός, είδαμε τον κόουτς Γιώργο Μποζίκα να δίνει οδηγίες για το τελευταίο play, κάτι που δημιούργησε ερωτηματικά στους φίλους του Ολυμπιακού. Η απάντηση σε αυτό βέβαια είναι απλή.
Ο κόουτς Μποζίκας είναι εκείνος που έχει επωμιστεί τα play των ειδικών καταστάσεων με 3-4 δεύτερα να απομένουν. Έτσι, εκείνος ανέλαβε να δείξει το σύστημα που θα ακολουθούσε η ομάδα του Πειραιά.
Το σύστημα είχε επικεντρωθεί πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ, όμως το ίδιο έκανε και η άμυνα της Βαλένθια, με αποτέλεσμα ο Γουόκαπ να δώσει την μπάλα στον Φουρνιέ, ο οποίος ήταν το δεύτερο πλάνο, προκειμένου να χτυπήσει στην ανάποδη κίνηση του αμυνόμενου.
Ο Εβάν Φουρνιέ όμως γλίστρησε και έχασε το πλεονέκτημα, με αποτέλεσμα ο αμυντικός του να μείνει κολλημένος πάνω του και να του δυσκολέψει το σουτ, σε μια φάση που σηκώνει κουβέντα βέβαια.
Τα παραπάνω είναι τρανή απόδειξη πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμπιστεύεται τους συνεργάτες του και τους δίνει ελευθερία στο παιχνίδι, στηριζόμενος στις γνώσεις τους και στα δυνατά τους σημεία.
