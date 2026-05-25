Ο μεγάλος Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε με τη σειρά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της φετινής EuroLeague.

Τα «συγχαρητήρια» προς τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της φετινής EuroLeague φτάνουν κατά... κύματα και ένας από τους πιο «διάσημους» φίλους της ομάδας δεν μπορούσε να λείπει.

Ο λόγος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον σπουδαίο τενίστα και κατά πολλούς κορυφαίο όλων των εποχών, που δεν έχει κρύψει τη συμπάθειά του για τους «ερυθρόλευκους», λόγω φυσικά της αγάπης του για τον Ερυθρό Αστέρα.

Έτσι, ο Νόλε, μετά τη νίκη του επί του Μπέτσι Πέρικαρντ για το Ρολάντ Γκαρός, αναφέρθγκε στους Πειραιώτες και είπε το δικό του μπράβο στα «αδέρφια από τον Πειραιά».

«Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά. Πραγματικά είναι οι καλύτεροι. Ήταν κυρίαρχοι όλη τη σεζόν και άξιζαν τον τίτλο στην Αθήνα...Νομίζω πως θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο θέαμα αν είχε προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να το παρακολουθήσει κανείς. Ο τίτλος του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενος, ήταν το μεγάλο φαβορί», είπε ο Τζόκοβιτς που στο παρελθόν έχει βρεθεί στο ΣΕΦ για να δει από κοντά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.