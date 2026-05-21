Βούιτσιτς στο Gazzetta: «Τότε στον Ολυμπιακό είχαμε πολύ καλή ομάδα, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι απέναντι είχαμε Σάρας, Διαμαντίδη και Σπανούλη!»»

Ο Νίκολα Βούιτσιτς μίλησε στο Gazzetta για την ευκαιρία που έχει φέτος ο Ολυμπιακός να κατακτήσει τη EuroLeague, ενώ μάλιστα σύγκρινε την ομάδα του 2026 με εκείνη όταν εκείνος ακόμα έπαιζε.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four του, που λαμβάνει χώρα στο Telekom Center Athens.

Κάτι περισσότερο από ένα εικοσιτετράωρο πριν την επίσημη έναρξη των αγώνων οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στην τελική φάση της διοργάνωσης στην Αθήνα έδωσαν το παρών στη συνέντευξη Τύπου με τον προπονητή και τον αρχηγό να εκπροσωπούν τους συλλόγους.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν και εκλεκτοί καλεσμένοι όπως και ο Νίκολα Βούιτσιτς με σπουδαίο παρελθόν με τους «ερυθρόλευκους» που μίλησε στο Gazzetta για το σπουδαίο διακύβευμα.

Αναλυτικά

Για το αν είναι η κατάλληλη στιγμή να σηκώσει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο: «Φυσικά. Πρώτα απ’ όλα, κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία να κατακτήσεις το τρόπαιο, είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνεις. Αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή γίνεται στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, και υπάρχει πολλή ιστορία που μπορεί να γραφτεί. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το αξίζεις πραγματικά».

Για το αν θα υποστηρίξει τον φίλο του, Σάρας Γιασικεβίτσιους ή τον Ολυμπιακό: «Δεν μπορώ να διαλέξω. Φυσικά, αν κερδίσει ο Σάρας θα είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα είμαι λίγο περισσότερο χαρούμενος, επειδή είναι η ομάδα μου και εκεί βρίσκονται οι φίλοι μου. Με έχουν βάλει σε πολύ δύσκολη θέση, πρέπει να πω».

Για το αν το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα συγκρίνεται με την ομάδα στην οποία είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί αυτός: «Κοιτάξτε, κι εμείς είχαμε μία πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Το πρόβλημα ήταν ότι απέναντί μας υπήρχαν ο Σάρας, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης και όλοι αυτοί οι παίκτες. Οπότε είχαμε μία σπουδαία ομάδα, ίσως όχι στην καλύτερη περίοδο για να κατακτήσουμε τίτλους, αλλά παρ’ όλα αυτά ήταν μία πολύ ανταγωνιστική και εξαιρετική ομάδα».

