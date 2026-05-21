Ο Μουμπρού αποθέωσε το Bartzokas Ball στο Gazzetta: «Αγαπώ το στιλ του Μπαρτζώκα!»

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Γερμανίας, Άλεξ Μούμπρου, μίλησε στο Gazzetta για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four του Ολυμπιακού, το στιλ μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα και τις ισπανικές ομάδες που δεν κουβαλούν τον τίτλο του φαβορί.

Το Final Four της Αθήνας βρίσκεται προ των πυλών (22-24/5) και ο Άλεξ Μουμπρού, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Γερμανίας, μίλησε στο Gazzetta για τον Ολυμπιακό και το στιλ μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, ο Ισπανός κόουτς αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ρεάλ και η Βαλένθια δεν θα παραταχθούν στο glass floor ως φαβορί, ενώ έδωσε και τις εκτιμήσεις του για τον ημιτελικό των Πειραιωτών με τη Φενέρμπαχτσε.

Θα ήθελα τη γνώμη σας… Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που οι ισπανικές ομάδες δεν είναι φαβορί σε ένα Final Four.

«Ναι, νομίζω ότι το φαβορί είναι ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει καλό μπάσκετ όλη τη χρονιά. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό, αλλά με την ομάδα που θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ αυτό το τριήμερο. Η Ρεάλ έφτασε εδώ με πολλούς τραυματισμούς στη θέση του σέντερ, με τον Άλεξ Λεν και τον Ταβάρες. Όσον αφορά τη Βαλένθια, κανείς δεν περίμενε στην αρχή της σεζόν ότι μπορεί να φτάσει στο Final Four. Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί».

Θα ήθελα το σχόλιό σας για τον Ολυμπιακό. Μετά από τέσσερα συνεχόμενα Final Four, συμφωνείτε πως ήρθε η ώρα τους για τον τίτλο;

«Φυσικά και είναι η ώρα τους, φυσικά και παίζουν υπέροχα. Είναι τρομερά δύσκολο να φτάνεις πάντα στο Final Four, ναι. Αλλά έχουν σπουδαία ομάδα, παίζουν καλό μπάσκετ. Νομίζω ότι όλοι σκέφτονται ότι στον ημιτελικό θα μετρήσει η επίθεση του Ολυμπιακού και η άμυνα από τη Φενέρμπαχτσε… Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Ο Ολυμπιακός παίζει ακόμη και καλή άμυνα, φυσικά καλή επίθεση αλλά θα δούμε τι θα γίνει στον ημιτελικό, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Και τέλος κόουτς, θα ήθελα το σχόλιό σας για το περίφημο Bartzokas Ball. Όλοι μιλούν για τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός κατά τη διάρκεια της σεζόν, για τον τρόπο που παίζουν οι παίκτες, την κίνηση, τα πάντα…

«Μου αρέσει το στιλ του Μπαρτζώκα. Είναι σπουδαίος προπονητής. Η κυκλοφορία της μπάλας… Αν μιλήσουμε για τον ρυθμό που κινείται η μπάλα στην επίθεση στην επίθεση, είναι σίγουρα, η καλύτερη ομάδα. Έχουν παίκτες για να το κάνουν. Αυτό είναι άλλο ένα αποτέλεσμα της δουλειάς του. Αλλά φυσικά, ο Μπαρτζώκας είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές, είναι μία από τις καλύτερες ομάδες».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

