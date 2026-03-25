Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για το ανύπαρκτο φάουλ του Φουρνιέ στον Μοντέρο και την μεγάλη χαμένη ευκαιρία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στη Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτός που έπρεπε στη Βαλένθια και αγωνιστικά, δίκαια γνώρισε την ήττα, που μπορεί εν δυνάμει να του κάνει κακό στη συνέχεια. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, κυρίως χάρη στον Σάσα Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός ήταν δυναμικά μέσα στο παιχνίδι, όμως η σκληράδα της Βαλένθια δεν του επέτρεψε να ξεφύγει. Αυτό άλλαξε στο δεύτερο, όταν, χάρη σε ένα ξέσπασμα, το 37-37 έγινε 39-48 δύο λεπτά αργότερα, ενώ ο Ολυμπιακός μπήκε με ένα άψογο +8 στο δεύτερο ημίχρονο. Παρόλα αυτά, δεν μπόρεσε να βρει απάντηση στην σκληράδα της Βαλένθια, που δεν του επέτρεψε να βρει εντός παιδιάς καλάθι για 7:13!

Αποτέλεσμα αυτού ήταν το παιχνίδι να γίνει θρίλερ και τον Ολυμπιακό να ψάχνει μέσα στο ματς κάποιον να του δώσει το κάτι παραπάνω. Ο Βεζένκοβ είχε σιγήσει, καθώς η άμυνα είχε επικεντρωθεί πάνω του, με τον Γουόρντ να βγαίνει μπροστά και να δίνει λύσεις.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως οι Πειραιώτες για ακόμη μια φορά τα περίμεναν όλα από έναν παίκτη. Βέβαια ο Φουρνιέ ήταν εκεί. Σε αυτό το δεκάλεπτο ο Εβάν Φουρνιέ είχε 8 πόντους, όμως στο τέλος, σε δύο φάσεις που σηκώνουν μεγάλη κουβέντα, έγινε μοιραίος.

Αρχικά χρεώθηκε ένα ανύπαρκτο φάουλ πάνω στον Μοντέρο, με το ριπλέι να αποδεικνύει πως ο Φουρνιέ πρώτα βρίσκει μπάλα, ενώ στην συνέχεια, σε μια φάση που υπάρχει επαφή ψηλά (και μπορεί να σηκώσει κουβέντα), δεν μπόρεσε να σκοράρει και να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Στο δια ταύτα, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στην ασφυκτική πίεση της Βαλένθια και το μπασκετικό ξύλο που έπαιξε. Είναι χαρακτηριστικό πως αυτό αποτυπώθηκε και στα αμυντικά ριμπάουντ, με τον Ολυμπιακό να δέχεται 11 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες στο δεύτερο μισό του αγώνα. Όσο για τους πόντους από αιφνιδιασμό, το 12-1 τα λέει όλα.

Με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ξέρω αν άξιζε ο Ολυμπιακός να περάσει από την Βαλένθια. Είχαν πολλούς παίκτες σε κακή μέρα, έψαχναν πολύ την ατομική ενέργεια και αυτό δεν τους βγήκε σε καλό. Παρόλα αυτά, πάλεψαν μέχρι το τέλος. Για να μην παρεξηγηθώ, είναι λογικό όταν έχεις παίκτες σαν τον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοβ να περιμένεις πολλά από τις εμπνεύσεις τους. Αλλά δεν γίνεται να μην έχεις plan b.

Θα μπορούσε να περάσει τη μπάλα περισσότερες φορές χαμηλά ο Ολυμπιακός, όπου ο Μιλουτίνοφ δεν είχε αντίπαλο. Θα μπορούσε να μην επιτρέψει στη Βαλένθια να τρέξει τόσο. Έπρεπε στο δεύτερο ημίχρονο να διαφυλάξει καλύτερα το αμυντικό ριμπάουντ. Όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σημασία τώρα.

Σημασία έχουν τα δεδομένα για την τετράδα και ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του παιχνίδια που αποτελούν τους απόλυτους τελικούς. Η νίκη με Ρεάλ (7/4) και Χάποελ (9/4) μοιάζουν μονόδρομος για τον Ολυμπιακό. Αν πάρει τη νίκη σε αυτά τα παιχνίδια, τότε όλα θα πάνε καλά. Αν όχι, τότε η τετράδα είναι μεγάλο ζήτημα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η EuroLeague, λοιπόν, μπαίνει στην τελική ευθεία. Ναι, ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία, όμως ακόμη μπορεί να πάρει το πολυπόθητο πλεονέκτημα έδρας. Αλλά με εμφανίσεις σαν αυτή απέναντι στη Βαλένθια, θα είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Δυστυχώς έτσι είναι η διοργάνωση. Μια νίκη και μια ήττα μπορούν να σε στείλουν από την κόλαση στον παράδεισο και τούμπαλιν.

Ανασυγκρότηση, συγκέντρωση και αυτό που πρέπει θα γίνει. Αν δεν γίνει, εδώ θα είμαστε να αναλύσουμε τα κακώς κείμενα…

ΥΓ. Το ριπλέι εκθέτει τους διαιτητές στη φάση που χρεώθηκε με φάουλ ο Φουρνιέ.

ΥΓ2. Το ότι ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε μόνο ένα σουτ στο δεύτερο ημίχρονο είναι σαφώς παράξενο. Από την άλλη, σε αυτό έπαιξε βασικό ρόλο και η άμυνα της Βαλένθια.

ΥΓ3. Ο κόουτς Μποζίκας είναι εκείνος που έχει επωμιστεί τα πλέι των ειδικών καταστάσεων με 3-4 δεύτερα να απομένουν. Σκοπός σε αυτό το πλέι ήταν να πάρει την μπάλα ο Φουρνιέ και να χτυπήσει στην ανάποδη κίνηση του αμυνόμενου. Γλίστρησε όμως ο Γάλλος και έχασε το πλεονέκτημα. Συμβαίνουν και αυτά.

ΥΓ4. Η ομάδα θέλει στήριξη από τον κόσμο σε αυτό το σημείο της σεζόν. Στο τέλος, όταν θα γίνει το ταμείο, θα δούμε τι πέτυχε και τι όχι. Τώρα όμως είμαστε στην τελική ευθεία.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.