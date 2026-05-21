ΜακΚίσικ στο Gazz Floor: «Τώρα είναι η ώρα»

Ο Σακίλ Μακ Κίσικ μίλησε στο «Gazz Floor by Novibet» ενόψει του Final Four και του ημιτελικού με την Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00, Novasports Prime).

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ ετοιμάζεται για ένα ακόμα Final Four στην καριέρα του και όπως είπε στο «Gazz Floor by Novibet» χρειάζεται ηρεμία ενόψει και του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε.

«Είμαι ήρεμος. Έχω μια ηρεμία ύστερα από τόσα χρόνια εδώ. Πρέπει να προετοιμαστούν όλα τα παιδιά για τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου» είπε αρχικά ο Αμερικανός φόργουορντ και συνέχισε:

«Τώρα είναι η ώρα. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε από τη στιγμή που το παιχνίδι είναι σε 24 ώρες. Έχουμε ένα πολύ σκληρό διασταύρωμα με τη Φενέρμπαχτσε, αν και όλα τα ζευγάρια είναι πολύ δυνατά. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης που υπερασπίζεται το στέμμα της και την σεβομαστε απεριόριστα.»

Όσο για το... διαφορετικό σκηνικό στο «T-Center» συγκριτικά με τα άλλα παιχνίδια στο ίδιο γήπεδο και τον κόσμο του Ολυμπιακού που θα δώσει το «παρών» στο Final Four; «Θα πρέπει να το δω πρώτα! Στο μυαλό μου ακούγεται λίγο αστείο αλλά ανυπομονώ να το δω και να το ζήσω».

Για την ενέργειά του και για το αν έχει ετοιμάσει κάτι... τρελό για το ματς; «Όχι, τίποτα. Ότι χρειαστεί για να νικήσουμε και το απαιτεί η στιγμή θα το κάνουμε».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

