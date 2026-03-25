Ναν στο Gazzetta: «Θα είναι τρομακτικό με Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ!»

Ο Κέντρικ Ναν μιλώντας στο Gazzetta μετά το τέλος του αγώνα με την Ντουμπάι στο Σαράγεβο, στάθηκε στο πόσο ανάγκη είχε ο Παναθηναϊκός αυτό το διπλό, στο μεγάλο του τρίποντο αλλά και στα... προσεχώς με Λεσόρ και Χέιζ Ντέιβις στο παρκέ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: Γιώργος Κούβαρης

Όλοι γνωρίζουν το πόσο πολύ έχουν στενέψει τα περιθώρια για τον Παναθηναϊκό βάσει τη βαθμολογικής του θέσης και το πόσες υπερβάσεις χρειάζονται έως το τέλος της κανονικής περιόδου στην Euroleague προκειμένου να φτάσει στον μίνιμουμ στόχο της εισόδου στην εξάδα και του απευθείας εισιτηρίου στα playoffs.

Και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να έρθει έχοντας το βλέμμα στραμμένο και στο αβαντάζ της έδρας, σίγουρα θα είναι καλοδεχούμενο για τους «πράσινους». Εκείνοι που το γνωρίζουν καλύτερα από τον κάθε άλλο και το θέλουν περισσότερο από οποιονδήποτε είναι οι ίδιοι οι παίκτες. Και φάνηκε ξεκάθαρα στην απάντηση του Κέντρικ Ναν στο Gazzetta στα αποδυτήρια της «Zetra Arena» όταν τον ρωτήσαμε πόσο πολύ ανάγκη είχε ο Παναθηναϊκός αυτή τη νίκη στο Σαράγεβο απέναντι στην Ντουμπάι.

«Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ. Πραγματικά τη θέλαμε. Σίγουρα θα μας βοηθήσει πολύ στη συνέχεια αλλά ακόμα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Δεν βρισκόμαστε στη θέση που θέλαμε αλλά ακόμα τα πάντα εξαρτώνται από εμάς. Εάν κάνουμε αυτά που πρέπει και αυτά που μπορούμε, πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε.»

Ακόμα και για το αβαντάζ της έδρας στα playoffs; Μπορεί ο Παναθηναϊκός να φτάσει έως εκεί; «Φυσικά και μπορούμε. Μπορεί να είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, μπορεί να μείναμε πίσω αλλά όπως σου είπα από εδώ και στο εξής είναι στο χέρι μας για να τα καταφέρουμε» ανέφερε ο Ναν, ο οποίος πέτυχε 11 από τους 21 πόντους του στην τελευταία περίοδο.

Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δίμηνο (ίσως και λίγο περισσότερο) οι «πράσινοι» δεν έπαιζαν βάσει των δυνατοτήτων τους και της ποιότητας του ρόστερ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και ανησυχία στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας. Τι έχει να (τους) πει ο ίδιος ο Ναν; «Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτό να έχουν στο μυαλό τους. Τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Οτιδήποτε προηγήθηκε ανήκει στο παρελθόν. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά και τώρα ξεκινάει και η σεζόν για εμάς. Τώρα είναι που πρέπει να βγούμε μπροστά και να κάνουμε την δουλειά μας όπως πρέπει».

Ο ίδιος χρεώθηκε με τρία φάουλ από νωρίς με αποτέλεσμα να μείνει για περισσότερο από 15 λεπτά στον πάγκο. Ήταν κομβικό για εκείνον να είναι ήρεμος και επιστρέψει πιο έτοιμος από ποτέ; «Η αλήθεια είναι ότι στριφογύριζα γιατί ήθελα να παίξω (γέλια). Όμως ναι. Όταν ήρθε η ώρα μου ήξερα τι έπρεπε να κάνω» και σε ερώτηση για το dagger τρίποντο με το οποίο ο Παναθηναϊκός έφτασε στο +6 (96-102) με μόλις ένα λεπτό να απομένρι για το τέλος, είπε: «It's clutch time! Μου αρέσουν πολύ αυτά τα σουτ. Ζω για αυτές τις στιγμές μέσα στα ματς».

Όσο για το τι πρέπει να περιμένουν όλοι με την επιστροφή του Λεσόρ και την κοινή συνύπαρξη με τον Χέιζ-Ντέιβις, ο Κέντρικ Ναν είπε: «Θα είναι τρομακτικό! Η επιστροφή του Ματίας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ειμαστε τελείως διαφορετική ομάδα. Και όταν βρούμε καλά τα πατήματά μας και βρισκόμαστε με τον Νάιτζελ-Χέιζ μαζί στο παρκέ, θεωρώ ότι θα είναι κάτι το τρομακτικό.»