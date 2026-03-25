Άταμαν στα αποδυτήρια μετά το διπλό: «Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει»
Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Σαράγεβο απέναντι στην Ντουμπάι BC, αφού κατάφερε να επικρατήσει με 104-107. Εκείνοι που έκαναν τη διαφορά ήταν οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
Μετά το σημαντικό διπλό, ο Έργκιν Άταμαν έβγαλε λόγο στα αποδυτήρια και έδωσε συγχαρητήρια, ωστόσο πρόσθεσε πως η ομάδα του δεν θα πρέπει να χαλαρώσει.
«Καλή προσπάθεια. Γυρίσατε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή προσπάθεια, πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια. Φυσικά, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Αύριο θα είμαστε έτοιμοι για ακόμα έναν τελικό στην έδρα μας κόντρα στην Μονακό. Καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά», ανέφερε.
Coach Ergin Ataman congratulates the team on a great comeback and a vital win, while keeping the focus sharp for the next big challenge. 💪— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 25, 2026
No time to relax, as the next home "final" is already ahead of us. ☘️
