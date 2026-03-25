Άταμαν στα αποδυτήρια μετά το διπλό: «Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει»

Γιώργος Κούβαρης
Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν κράτησε χαμηλούς τόνους μετά το διπλό του Παναθηναϊκού επί της Ντουμπάι BC.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Σαράγεβο απέναντι στην Ντουμπάι BC, αφού κατάφερε να επικρατήσει με 104-107. Εκείνοι που έκαναν τη διαφορά ήταν οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Μετά το σημαντικό διπλό, ο Έργκιν Άταμαν έβγαλε λόγο στα αποδυτήρια και έδωσε συγχαρητήρια, ωστόσο πρόσθεσε πως η ομάδα του δεν θα πρέπει να χαλαρώσει.

«Καλή προσπάθεια. Γυρίσατε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή προσπάθεια, πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια. Φυσικά, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Αύριο θα είμαστε έτοιμοι για ακόμα έναν τελικό στην έδρα μας κόντρα στην Μονακό. Καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά», ανέφερε.

     

