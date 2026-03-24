Η Μονακό αποπλήρωσε τον φόρο πολυτελείας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 και δεν έχει πλέον οφειλές προς τη γαλλική λίγκα, αποτρέποντας τον κίνδυνο αποκλεισμού από τα playoffs.

Η Μονακό συνεχίζει να κινείται μέσα σε ένα έντονα πιεστικό οικονομικό περιβάλλον, ωστόσο μόλις πέτυχε μια σημαντική πρόοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες του BeBasket η ομάδα του πριγκιπάτου εξόφλησε τη Δευτέρα (23/3) τον φόρο πολυτελείας για τη σεζόν 2025-2026. Το ποσό αυτό αναμένεται να αποφέρει σχεδόν 120.000 ευρώ στα υπόλοιπα 15 σωματεία της γαλλικής λίγκας.

Η πληρωμή εκτιμάται μεταξύ 1,65 και 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που ανεβάζει περίπου στα 2,25 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί φέτος προς τη LNB, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων και προστίμων που είχαν ήδη εξοφληθεί στις αρχές Μαρτίου.

Η συγκεκριμένη πληρωμή δεν ήταν καθόλου τυπική διαδικασία. Ο φόρος πολυτελείας αποτελούσε ένα από τα βασικά κανονιστικά εμπόδια για τη Μονακό, η οποία κινδύνευε ακόμη και με αποκλεισμό από τα playoffs της λίγκας σε περίπτωση μη καταβολής.

Με την εξόφληση της οφειλής πριν από το τέλος Μαρτίου, όπως προβλεπόταν, ο σύλλογος διασφαλίζει τη συμμετοχή του στην τελική φάση του πρωταθλήματος, όπου παραμένει σε ευνοϊκή αγωνιστική θέση.

Η καταβολή αυτή εντάσσεται σε μια συνολικότερη προσπάθεια οικονομικής τακτοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές Μαρτίου, με την ώθηση του κράτους του Μονακό.

Από τις 5 Μαρτίου, το Πριγκιπάτο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα του συλλόγου. Έχει ήδη διοχετεύσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, μέσω της Société Nationale de Financement (SNF), για την κάλυψη επειγουσών οφειλών (μισθοί, εισφορές, προμηθευτές).

Στη συνέχεια, οι οφειλές προς τη λίγκα (LNB) και την ομοσπονδία Fédération Française de Basketball (FFBB) εξοφλήθηκαν σταδιακά, μέχρι και την τελευταία πληρωμή του φόρου πολυτελείας για τη σεζόν 2025-2026.

Η στρατηγική φαίνεται ξεκάθαρη και αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στην Μονακό να ολοκληρώσει τη σεζόν 2025-2026 χωρίς σοβαρά προβλήματα, τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στην EuroLeague.

Ωστόσο, τα βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα. Το μέλλον του συλλόγου εξακολουθεί να εξαρτάται από την εκδίκαση της υπόθεσης την Παρασκευή 3 Απριλίου στο δικαστήριο του Μονακό.

Εκεί, ένας δικαστικός διαχειριστής αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτική εικόνα των οικονομικών. Πολλά σενάρια παραμένουν ανοιχτά, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο παύσης πληρωμών, που θα έθετε τον σύλλογο υπό πλήρη κρατικό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ισχυρό σχέδιο εξαγοράς. Η κρατική παρέμβαση μοιάζει κυρίως με λύση έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή άμεσης κατάρρευσης εν μέσω της αγωνιστικής περιόδου.

Σε αυτό το αβέβαιο πλαίσιο, η Μονακό συνεχίζει την πορεία της στη Euroleague αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο την Τρίτη (24/3) στο πριγκιπάτο για την 33η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.