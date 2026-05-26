Η Ζάλγκιρις επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Αζουόλας Τουμπέλις για 2+1 χρόνια.

Κάτοικος Κάουνας παραμένει ο Αζουόλας Τουμπέλις που υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τη Ζάλγκιρις! Κάτι που αναμένονταν άλλωστε, όπως είχαν ενημερώσει οι Λιθουανοί, καθώς του προσφέρθηκε ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο.

Με εισήγηση του Τόμας Μασιούλις η διοίκηση κατέθεσε μια πρόταση, που αποδέχθηκε ο 24χρονος φόργουορντ και το βράδυ της Τρίτης (26/5) ανακοινώθηκε επίσημα η συμφωνία. Μάλιστα ανακοινώνοντας το deal οι Λιθουανοί «απείλησαν» τους αντιπάλους τους λέγοντας «άσχημα νέα για τα στεφάνια σε όλη την Ευρώπη», καθώς το κυρίαρχο στοιχείο του παιχνιδιού του είναι η ευχέρεια στα τρίποντα.

Τη φετινή σεζόν στην Euroleague, ο Αζουόλας Τουμπέλις είχε 12.1 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 12.7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Αναφερόμενος στο νέο του συμβόλαιο με τη Ζάλγκιρις, ο Αζουόλας Τουμπέλις, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την επέκταση του συμβολαίου. Η Ζάλγκιρις μου παρέχει όλες τις προϋποθέσεις το γήπεδο και όλες οι υπηρεσίες είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Όλα δίνονται, πρέπει να πας και να δουλέψεις στο γήπεδο και νομίζω ότι τα πήγα αρκετά καλά φέτος. Πολλοί άνθρωποι ήταν ικανοποιημένοι με την απόδοσή μου, οπότε ανυπομονώ να μείνω για μερικά ακόμη χρόνια με αυτοπεποίθηση».