Ο Αζουόλας Τουμπέλις «δένει» στο Κάουνας, καθώς υπογράφει νέο τριετές συμβόλαιο με τη Ζάλγκιρις που τον καθιστά τον πλέον ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του συλλόγου.

Στο Κάουνας θα παραμείνει και θα αγωνίζεται στη Ζάλγκιρις τα επόμενα χρόνια ο Αζουόλας Τουμπέλις, καθώς δεν πρόκειται να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα της EuroLeague! Σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews, η νέα συμφωνία θα τον «δέσει» στο λιθουανικό σύλλογο με το νέο τριετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 και θα τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία της Ζάλγκιρις.

Η μακροχρόνια συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα αποχώρησης για το NBA κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Αζουόλας Τουμπέλις, βρέθηκε στο στόχαστρο πολλών κορυφαίων ομάδων της EuroLeague αυτό το καλοκαίρι και αναμένεται να λάβει συμβόλαιο-ρεκόρ ως αντάλλαγμα για τη δέσμευσή του στη Ζάλγκιρις, γεγονός που θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Τουμπέλις καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους πάουερ φόργουορντ της διοργάνωσης, προσελκύοντας ισχυρό ενδιαφέρον από αρκετές κορυφαίες ομάδες της EuroLeague, οι οποίες ήταν διατεθειμένες να πληρώσουν buyout ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι.

Στην πρώτη του σεζόν στη EuroLeague, ο Αζουόλας Τουμπέλις είχε κατά μέσο όρο 12.1 πόντους μέσο όρο (63.4% στα δίποντα, 40.5% στα τρίποντα), 4.5 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ, 0.7 μπλοκ και 12.7 PIR σε 23 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Στη σειρά των playoffs απέναντι στη Φενέρμπαχτσε είχε ακόμη καλύτερους αριθμούς, με μέσο όρο 17.2 πόντους (63.6% στα δίποντα, 38.5% στα τρίποντα), 4.2 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ, 0.8 κλεψίματα και 18.2 PIR.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη Λιθουανία η Ζάλγκιρις συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ενώ οι Μάριους Γκριγκόνις και Μάρεκ Μπλάζεβιτς βρίσκονται επίσης κοντά σε συμφωνίες για την επόμενη σεζόν.