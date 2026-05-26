Ζάλγκιρις - Λιετκαμπέλις 85-75: Με Φρανσίσκο-Ράιτ πήρε προβάδισμα στα ημιτελικά
Με τον αποκλεισμό της Ρίτας από τη συνέχεια των playoffs του λιθουανικού πρωταθλήματος, η Ζάλγκιρις έχει γίνει γκραν φαβορί για κατάκτηση. Η ομάδα του Κάουνας έδειξε την ποιότητα της στο Game 1 των ημιτελικών και επικράτησε με 85-75 της Λιετκαμπέλις.
Για τους νικητές ο Φρανσίσκο τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Ράιτ μέτρησε 15 πόντους με 8 ριμπάουντ. Ο Τουμπέλις έφτασε κοντά στο double double με 9 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Πρώτος σκόρερ των ηττημένων ήταν ο Μόρις με 15 πόντους, ενώ διπλός ήταν ο Ντανουσεβίτσιους με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ. Επόμενο ματς της σειράς στις 28 Μάη στην έδρα της Λιετκαμπέλις.
