Παναθηναϊκός: Οι Βόσνιοι τίμησαν τον Όσμαν
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Σαράγεβο για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague με την Ντουμπάι BC λόγω της αλλαγής έδρας εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή (24/03. 20:30).
Πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού, ο Τσέντι Όσμαν τιμήθηκε από τους Βόσνιους καθώς έχει μεγαλώσει εκεί ο φόργουορντ του τριφυλιού, ενώ μικρός αγωνιζόταν και για την Μπόσνα Σαράγεβο.
☘️ Ο Τσέντι Όσμαν τιμήθηκε από τους Βόσνιους και γνώρισε την αποθέωση πριν το Ντουμπάι-Παναθηναϊκός— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 24, 2026
