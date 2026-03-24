O Τσέντι Όσμαν τιμήθηκε από τους Βόσνιους πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι BC στο Σαράγεβο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Σαράγεβο για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague με την Ντουμπάι BC λόγω της αλλαγής έδρας εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή (24/03. 20:30).

Πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού, ο Τσέντι Όσμαν τιμήθηκε από τους Βόσνιους καθώς έχει μεγαλώσει εκεί ο φόργουορντ του τριφυλιού, ενώ μικρός αγωνιζόταν και για την Μπόσνα Σαράγεβο.

