Ο Νίκολα Μίροτιτς επιστρέφει στις προπονήσεις και ο προπονητής της Μονακό μοιράστηκε την κατάσταση της αποκατάστασης του παίκτη με φόντο την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (27/03, 21:15).

Μετά τη must win αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι BC στο Σεράγεβο (24/03, 20:30), οι «πράσινοι» θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό στο Telekom Center Athens (27/03, 21:15) στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι Μονεγάσκοι αναμένουν διακαώς την επιστροφή του Νίκολα Μίροτιτς στην ενεργό δράση, ο οποίος φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο πόδι και να έχει ξεκινήσει προπονήσεις, όχι όμως σε κανονικούς ρυθμούς με επαφές.

Ο προπονητής της ομάδας, Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, μοιράστηκε περαιτέρω πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης του παίκτη, ο οποίος παραμένει αμφίβολος τόσο για το ματς με την Αρμάνι (24/03, 20:00), όσο και για τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή. Η κατάστασή του χρειάζεται προσεκτική διαχείριση από την ομάδα του Πριγκιπάτου που συνεχίζει να αντιμετωπίζει εσωτερικά και αγωνιστικά ζητήματα.

«Ο Νίκολα προπονήθηκε τη Δευτέρα, αλλά δεν είναι έτοιμος ακόμη. Η αποκατάστασή του πηγαίνει καλά και σύντομα θα μπορέσει να μπει σε κανονικές προπονήσεις με επαφές», τόνισε ο προπονητής της Μονακό.