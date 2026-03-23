ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Dubai Basketball στο Σαράγεβο, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή (24/3, 20:30).

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετά τις εντός έδρας νίκες επί της Ζάλγκιρις και του Ερυθρού Αστέρα, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των playoffs.

Η αποστολή των «πράσινων» αφίχθη στην πρωτεύουσα της Βοσνίας το βράδυ της Δευτέρας 23/3 χωρίς τον Ρισόν Χολμς και έτυχε θερμής υποδοχής στο αεροδρόμιο. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έγιναν πόλος έλξης, βγάζοντας φωτογραφίες και υπογράφοντας αυτόγραφα.