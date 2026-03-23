Παναθηναϊκός: Θερμή υποδοχή στο Σαράγεβο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ
Στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Dubai Basketball στο Σαράγεβο, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή (24/3, 20:30).
Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετά τις εντός έδρας νίκες επί της Ζάλγκιρις και του Ερυθρού Αστέρα, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των playoffs.
Η αποστολή των «πράσινων» αφίχθη στην πρωτεύουσα της Βοσνίας το βράδυ της Δευτέρας 23/3 χωρίς τον Ρισόν Χολμς και έτυχε θερμής υποδοχής στο αεροδρόμιο. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έγιναν πόλος έλξης, βγάζοντας φωτογραφίες και υπογράφοντας αυτόγραφα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.