Το Gazzetta παραθέτει καρέ-καρέ τα γεγονότα που οδήγησαν στον αποκλεισμό του Ρισόν Χολμς από την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με την Ντουμπάι στη Βοσνία.

Η υπόθεση του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR εξελίχθηκε μέσα σε λίγα 24ωρα από μια αιχμηρή παρατήρηση του Έργκιν Άταμαν στον παίκτη, σ’ ένα πολυσύνθετο ζήτημα που συνδυάζει αγωνιστικά, επικοινωνιακά και προσωπικά στοιχεία, φτάνοντας τελικά μέχρι τον αποκλεισμό του Αμερικανού σέντερ από την αποστολή στη Βοσνία για τον πολύ σημαντικό αγώνα της 33ης αγωνιστικής της Euroleague με την Ντουμπάι.

Ολόκληρος ο Οργανισμός του Παναθηναϊκού AKTOR από τις πρώτες ημέρες του Αμερικανού σέντερ στην Ελλάδα είχε «πέσει πάνω του», όταν αδυνατούσε να κατανοήσει τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού και τον στήριζαν άπαντες. Συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο ήταν εκεί, για να του εξηγήσουν κάθε λεπτομέρεια. Άλλωστε, κι εκείνος πρώτη φορά έπαιζε μακριά από τις ΗΠΑ και δεν ήταν εύκολο να συνηθίσει μια άλλη μπασκετική φιλοσοφία.

Όταν χτύπησε και έμεινε ένα μεγάλο μέρος της σεζόν εκτός δράσης όλοι ήταν δίπλα του και τον στήριζαν διότι περίμεναν από αυτόν ανταπόκριση την ώρα που κανείς δεν ήξερε ακόμη τότε τι θα γίνει με τον Ματίας Λεσόρ...

Τα πράγματα άρχισαν να... στραβώνουν και να... εκτροχιάζονται επικίνδυνα στο ματς με την ΑΕΚ στο Telekom Center Athens, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, όπου μπορεί οι «πράσινοι» να επικράτησαν με 103-78, ωστόσο η εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο ήταν κακή, με πολλά προβλήματα στην άμυνα, ενώ υπήρχε και έλλειμμα ενέργειας.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR Έργκιν Άταμαν δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του και, μιλώντας στο ημίχρονο του αγώνα στο flash interview, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στις δηλώσεις του: «Ήταν καταστροφή το ξεκίνημά μας. Δεν παίξαμε άμυνα. Οι ψηλοί μας δεν έκαναν τίποτα, ο Χολμς κοιμόταν στο παρκέ, δεν κινείται. Δεχθήκαμε 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά από αυτό καταλάβαμε ότι πρέπει να παλέψουμε και βρήκαμε τον ρυθμό μας και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Οι αναπληρωματικοί μας παίκτες δεν έδωσαν ενέργεια και πρέπει να συνεχίσουμε με τους βασικούς».

Η τοποθέτηση αυτή του Τούρκου τεχνικού αποτέλεσε το σημείο καμπής. Ο Ρισόν Χολμς δεν απάντησε με λόγια, αλλά μέσω social media, χρησιμοποιώντας emoji με γελάκια, δίνοντας μια ειρωνική διάσταση απέναντι στα σχόλια του προπονητή του. Η αντίδραση αυτή έδειξε ξεκάθαρα την ενόχλησή του και άνοιξε έναν κύκλο δημόσιας αντιπαράθεσης, όπως φάνηκε, καθώς τον λόγο πήραν στη συνέχεια η σύντροφος του και η μητέρα του.

«Οι ισχυροί οργανισμοί στέκονται πίσω από τους παίκτες τους. Η ανάληψη της ευθύνης είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά ο σεβασμός και η υποστήριξη πρέπει πάντα να προηγούνται. Ένας οργανισμός που κατακρίνει δημόσια τους αθλητές του αντί να τους υποστηρίζει είναι ντροπή, όχι οικογένεια» ανέφερε η σύντροφος του σ' ένα post στον προσωπικό της λογαριασμό που έκτοτε... αγνοείται (διεγράφη για την ακρίβεια).

Η κατάσταση αντί να οδηγηθεί στη συνέχεια σε εκτόνωση, κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν παρενέβη και η μητέρα του παίκτη, με μια εκτενή τοποθέτηση, δίνοντας πιο προσωπικό και συναισθηματικό τόνο στην υπόθεση:

«Ελπίζω να μπορέσετε να με ακούσετε… Αποφάσισα σήμερα να βγω ζωντανά και να πάρω θέση στο θέμα. Όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα. Εγώ θαυμάζω τον γιο μου. Πάντα θα τον θαυμάζω, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ. Είμαι θαυμάστρια του Παναθηναϊκού. Όλοι θέλουμε τη νίκη, εγώ πιστεύω πως ακόμα μπορούμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Ο Ρισόν είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν το λέω επειδή είναι ο γιος μου. Είναι ένας καλός παίκτης. Όταν προσπαθεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα, όλοι εσείς λέτε πως τον χρεώνουν με πολλά φάουλ. Είναι ένας σόου-μπλόκερ και παίζει πολύ καλή άμυνα. Όταν τον βγάζετε έξω, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τον βάζετε ξανά στο παιχνίδι.

Δεν ψάχνω δικαιολογίες για τον γιο μου, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό άτομο. Τον μεγαλώσαμε για να συμπεριφέρεται σαν άνδρας και να έχει υπευθυνότητα. Τον μεγαλώσαμε για να είναι μαχητής. Στην οικογένειά μου είμαστε μαχητές. Υποστηρίζουμε τον Ρισόν, όσο και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν θα επιτρέψουμε να σκοτωθεί το πνεύμα του Ρισόν. Δεν θεωρώ πως ο τρόπος διαχείρισης του θέματος ήταν ο κατάλληλος. Ήταν αντιεπαγγελματικός. Το ζήτημα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ιδιωτικά. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο ΝΒΑ, από όσο γνωρίζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ρισόν ξέρει πώς να επανέλθει. Τα καυστικά σχόλια είναι γελοία. Όλοι είμαστε στην ίδια ομάδα. Δεν είμαστε εχθροί. Κάθε παίκτης, από τον Μάικλ Τζόρνταν μέχρι τον Μάτζικ Τζόνσον, είχε ένα κακό παιχνίδι ή δύο. Ο Ρισόν δεν έπαιξε καν ένα κακό παιχνίδι, αλλά ένα κακό δεκάλεπτο».

Παρότι έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι από την πλευρά της ομάδας, η υπόθεση είχε ήδη πάρει διαστάσεις, όμως η αλήθεια είναι πως ο Αμερικανός σέντερ μετά τα γελάκια δεν αντέδρασε ξανά.

Στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα έμεινε εκτός 12αδας, γεγονός που δεν του άρεσε καθόλου και αυτό αποτυπώνονταν στη γλώσσα σώματος του και τι μη αντίδραση του στην υπερπροσπάθεια του Παναθηναϊκού AKTOR και τη μεγάλη νίκη επί των Σέρβων. Έμοιαζε να είναι εκτός κλίματος.

Στη Γλυφάδα στον αγώνα με τον Πανιώνιο για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL ήταν ξανά εκτός 12αδας. Μάλιστα, δεν πήγε καν στο γήπεδο, όπως όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που προπονεί καθημερινά ο Έργκιν Άταμαν, συμπεριλαμβανομένων και όσων ήταν εκτός 12αδας. Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση στον προπονητή επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του Αμερικανού σέντερ.

Όλα αυτά οδήγησαν στην απόφαση να αποκλειστεί από την αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι για την 33η αγωνιστική της Euroleague με την Ντουμπάι στη Βοσνία.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως η υπόθεση πέρασε πλέον ξεκάθαρα από το επικοινωνιακό στο αγωνιστικό επίπεδο, με σαφείς συνέπειες για τον παίκτη. Από μια κακή εικόνα σε ένα ημίχρονο και μια σκληρή δήλωση, η κατάσταση κλιμακώθηκε και οδήγησε στον αποκλεισμό του Ρισόν Χόλμς, αναδεικνύοντας τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν σε έναν οργανισμό υψηλού επιπέδου.

Το ερώτημα πλέον είναι αν πρόκειται για μια προσωρινή κρίση στη σχέση του παίκτη με την ομάδα ή για την απαρχή μιας βαθύτερης ρήξης ανάμεσα στον Ρισόν Χολμς και τον Παναθηναϊκό AKTOR.